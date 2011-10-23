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Приключения Тинтина: Тайна единорога Приключения Тинтина: Тайна единорога
Киноафиша Фильмы Приключения Тинтина: Тайна единорога
The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn

Приключения Тинтина: Тайна единорога, 2011

2011 / США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тинтин – молодой журналист-детектив, который занимается расследованием тайн и преступлений. Однажды он покупает модель корабля “Единорог”, миниатюру одноименного знаменитого судна. Когда к его покупке начинают проявлять нездоровый интерес подозрительные незнакомцы, Тинтин понимает, что дело нечисто. Он узнает, что реальным “Единорогом” командовал известный французский капитан, а само судно перевозило тайный груз, на который охотились пираты. И кажется, что эта охота продолжается по сей день... 

  • Первый анимационный фильм Стивена Спилберга.
  • Изначально Стивен Спилберг собирался сделать живую адаптацию Тинтина и позвонил Питеру Джексону, чтобы спросить, сможет ли его компания по визуальным эффектам “Weta Digital” поработать над фильмом. Как выяснилось, Джексон был давним поклонником Тинтина и убедил Спилберга, что живое действие хуже передаст комиксы, и что захват движения будет лучшим способом показать мир Тинтина.
  • Первый анимационный фильм, созданный не студией “Pixar”, получивший премию “Золотой глобус” за лучший анимационный фильм с момента появления этой категории. Более того, этот фильм обошел в конкурсе картину “Тачки 2” производства “Pixar”.
  • Создатель Тинтина, бельгийский художник Эрже, и режиссер Стивен Спилберг являлись поклонниками творчества друг друга. Эрже считал, что только Спилберг сможет экранизировать Тинтина на большом экране должным образом. К сожалению, художник скончался незадолго до первой встречи с режиссером.

Юный пытливый журналист Тинтин и его верный пес Снежок находят древний артефакт, который был искусно припрятан в модели корабля. Тинтину предстоит пересечь полмира и использовать всю дарованную природой находчивость и смекалку, чтобы разгадать эту загадку, одолеть врагов и найти сокровища.

7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 ноября 2011
Премьера онлайн 1 декабря 2019
Премьера в мире 23 октября 2011
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Энди Серкис
Энди Серкис
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Джэми Белл
Ник Фрост
Ник Фрост
Все актеры и съемочная группа
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Приключения Тинтина: Тайна единорога смотреть онлайн

Приключения Тинтина: Тайна единорога

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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Скоро новый спилберговский фильм выйдет, «Приключения Тинтина» про тайну единорога. Мне трейлер напомнил что-то до жути жюль верновское – катаевское… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то нашла свежее название фильма: «Приключения Тинтина: Тайна единорога 3D». Очень интригует))) Оказалось, что-то Тинтин – это человек,… Читать дальше…
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