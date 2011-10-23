Приключения Тинтина: Тайна единорога, 2011

Тинтин – молодой журналист-детектив, который занимается расследованием тайн и преступлений. Однажды он покупает модель корабля “Единорог”, миниатюру одноименного знаменитого судна. Когда к его покупке начинают проявлять нездоровый интерес подозрительные незнакомцы, Тинтин понимает, что дело нечисто. Он узнает, что реальным “Единорогом” командовал известный французский капитан, а само судно перевозило тайный груз, на который охотились пираты. И кажется, что эта охота продолжается по сей день...