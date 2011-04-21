Прокол, 2011

Юристы-идеалисты Майк Вайс и Пол Данцигер – партнеры, но если Майк – наркоман, то Пол – семьянин с беременной женой. Они ведут дело медсестры Вики Роджерс которая заразилась СПИДом, когда пациент случайно уколол ее зараженной иглой. Вики показывает выдвижную безопасную иглу, изобретенную инженером Джеффри Данкортом, который владеет компанией Safety Point Company, но не может продать свой продукт ни одной больнице из-за коррумпированной системы медицинского снабжения. Чем дольше они работают над делом, тем лучше понимают, что главным препятствием для них служит не подлость власть имущих, а наркомания Майка. Пол теряет терпение, и между партнерами пролегает трещина…