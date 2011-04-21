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Puncture

Прокол, 2011

2011 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юристы-идеалисты Майк Вайс и Пол Данцигер – партнеры, но если Майк – наркоман, то Пол – семьянин с беременной женой. Они ведут дело медсестры Вики Роджерс которая заразилась СПИДом, когда пациент случайно уколол ее зараженной иглой. Вики показывает выдвижную безопасную иглу, изобретенную инженером Джеффри Данкортом, который владеет компанией Safety Point Company, но не может продать свой продукт ни одной больнице из-за коррумпированной системы медицинского снабжения. Чем дольше они работают над делом, тем лучше понимают, что главным препятствием для них служит не подлость власть имущих, а наркомания Майка. Пол теряет терпение, и между партнерами пролегает трещина… 

  • Этот фильм основан на реальных событиях и получил одобрение настоящего Данцигера. К реальным героям обратился изобретатель, у которого возникли проблемы с продажей безопасного шприца, разработанного для защиты медицинских работников от случайного заражения грязными иглами из-за того, что крупный промышленный производитель игл и организации по закупкам больничных групп выступили против.
  • Фильм посвящен памяти Майкла Вайса, умершего от передозировки в 1999 году. 
  • Некоторые из настоящих татуировок Криса Эванса можно увидеть в этом фильме среди нескольких других, сделанных специально для образа его персонажа.

Молодой адвокат, которому из-за проблем с наркозависимостью приходится бороться с собственными демонами, подает в суд на главу медицинской промышленности.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 21 апреля 2011
Премьера в мире 21 апреля 2011
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Адам Кассен
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Винесса Шоу
Винесса Шоу
Бретт Каллен
Бретт Каллен
Дженнифер Бланк
Дженнифер Бланк
Все актеры и съемочная группа
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