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Выкрутасы, 2010

2010 / Россия
7.6 Оцените
92 голоса
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Школьный учитель из провинциального городка Пальчики Вячеслав Колотилов приезжает в покорять столицу с рукописью своего романа и сразу же встречает очаровательную девушку Надежду. Знакомство вскоре перерастает в дружбу, а затем и в романтические отношения, и Надя, расставшись со своим бойфрендом Даниилом, начинается готовиться к свадьбе со Славой. Однако визит в родной город накануне регистрации брака оборачивается для Колотилова неприятным казусом: депутат Трехголович принимает его за тренера детской футбольной команды, а затем в гневе изымает паспорт Славы и рвет его билет в Москву. Незадачливому герою не остается ничего другого, кроме как подстроить проигрыш “своей команды”, чтобы побыстрее вернуться к невесте.

  • Исполнительница главной роли Милла Йовович в совершенстве владеет русским языком. Актриса лично озвучила своего персонажа, а также самостоятельно исполнила звучащую в одной из сцен песню “Свадьба”.
  • Экранную мать Нади сыграла настоящая мама Миллы Йовович – русская актриса Галина Логинова.
  • Черновое название проекта – “Колотилов”.
  • Большая часть съемок прошла в городе Ейске Краснодарского края.
  • Сцену в больнице снимали на съемочной площадке телесериала “Интерны”.
  • Первые буквы фамилий исполнителей главных ролей (Хабенский, Ургант, Йовович) складываются в нецензурное слово, и в одном из трейлеров к фильму это продемонстрировано. По этой причине в ряде кинотеатр отказались демонстрировать трейлер перед показами.
  • Для Левана Габриадзе этот фильм стал дебютным в роли режиссера. Ранее Габриадзе был широко известен как актер, в особенности по роли Гедевана в культовом фильме «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии. Кроме того, он исполнил камео гостя на свадьбе.
  • По словам продюсера фильма Тимура Бекмамбетова, фильм главным образом строится на взаимодействии самого популярного человека на российском телевидении, Ивана Урганта, и самого популярного человека в российском кино, Константина Хабенского. Это их первая совместная работа на большом экране.

Что делать простому школьному учителю из сонного приморского городка с небанальным названием «Пальчики», если в Москве его ждет - не дождется красавица-невеста Надя, свадебный стол уже ломится от угощений, а гости готовы в любой момент грянуть «Горько»?

Правильно. Бросать все дела, и пулей лететь в златоглавую. Но Слава Колотилов накрепко застрял: в Пальчиках идет чемпионат страны по дворовому футболу, и крайним - то есть тренером местной команды - назначили именно его. Выход есть: набрать команду из неподдельных дворовых беспризорников и проиграть в первом же туре, попутно рассказывая своей суженой небылицы о страшных происшествиях и катастрофах, не дающих жениху вовремя успеть на собственную свадьбу. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Малолетние футболисты мечтают о лаврах знаменитого игрока Ширшавина, и выигрывают один матч за другим; бдительный спортивный функционер ястребом следит за тем, чтобы игра была честной, без поддавков, и голову готов оторвать за любые выкрутасы; а рядом плетет интриги нечистый на руку тренер столичного клуба «ЦАО Москва».

А в далёкой Москве в это время Надя из последних сил держит оборону на свадебном застолье, поднимая тосты за «отсутствующего здесь жениха», и отбивая атаки своего бывшего ухажера Дани.

7.6 Оцените
92 голоса
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 января 2011
Премьера в мире 12 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Лео Габриадзе
Лео Габриадзе
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Милла Йовович
Милла Йовович
Иван Ургант
Иван Ургант
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Выкрутасы 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рима 2 апреля 2015, 12:51
Сходила на фильм вчера, ничего так... Я конечно не скажу, что совсем блеск, ведь изначально задумывалась только спортивная тематика, а потом… Читать дальше…
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел «Выкрутасы». Я надеялся, что наш отечественный кинематограф наконец-то сделает хоть один стоящий фильм. Мои надежды оправдались!:)) Очень… Читать дальше…
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