Выкрутасы, 2010

Что делать простому школьному учителю из сонного приморского городка с небанальным названием «Пальчики», если в Москве его ждет - не дождется красавица-невеста Надя, свадебный стол уже ломится от угощений, а гости готовы в любой момент грянуть «Горько»?

Правильно. Бросать все дела, и пулей лететь в златоглавую. Но Слава Колотилов накрепко застрял: в Пальчиках идет чемпионат страны по дворовому футболу, и крайним - то есть тренером местной команды - назначили именно его. Выход есть: набрать команду из неподдельных дворовых беспризорников и проиграть в первом же туре, попутно рассказывая своей суженой небылицы о страшных происшествиях и катастрофах, не дающих жениху вовремя успеть на собственную свадьбу. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Малолетние футболисты мечтают о лаврах знаменитого игрока Ширшавина, и выигрывают один матч за другим; бдительный спортивный функционер ястребом следит за тем, чтобы игра была честной, без поддавков, и голову готов оторвать за любые выкрутасы; а рядом плетет интриги нечистый на руку тренер столичного клуба «ЦАО Москва».

А в далёкой Москве в это время Надя из последних сил держит оборону на свадебном застолье, поднимая тосты за «отсутствующего здесь жениха», и отбивая атаки своего бывшего ухажера Дани.