Медвежонок Винни и его друзья, 2011

Самый обычный день Винни Пуха начинается, как обычно, с поисков меда. Первым делом герой отправляется к Кристоферу Робину, но тот ушел по делам, оставив на двери своего дома не совсем грамотную записку. Не умеющий читать Винни относит записку Сове, а та, неправильно истолковав ее, убеждает всех-всех-всех жителей Сказочного леса, Тигра, Кролика, Пятачка, Пуха, Кенгу, Ру и Иа, что их молодой друг был схвачен таинственным существом по имени Яскорра. Теперь друзья должны спасти своего товарища. Так команда Пуха выходит на охоту за коварным хищником…