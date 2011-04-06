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Медвежонок Винни и его друзья Медвежонок Винни и его друзья
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Winnie the Pooh

Медвежонок Винни и его друзья, 2011

2011 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Самый обычный день Винни Пуха начинается, как обычно, с поисков меда. Первым делом герой отправляется к Кристоферу Робину, но тот ушел по делам, оставив на двери своего дома не совсем грамотную записку. Не умеющий читать Винни относит записку Сове, а та, неправильно истолковав ее, убеждает всех-всех-всех жителей Сказочного леса, Тигра, Кролика, Пятачка, Пуха, Кенгу, Ру и Иа, что их молодой друг был схвачен таинственным существом по имени Яскорра. Теперь друзья должны спасти своего товарища. Так команда Пуха выходит на охоту за коварным хищником… 

  • Хотя Дисней снял много мультфильмов о Винни Пухе, это всего лишь второй фильм, снятый на Walt Disney Animation Studios. Все другие их фильмы про Винни-Пуха, как выпущенные непосредственно на видео, так и показанные в кинотеатрах, были сняты на DisneyToon Studios, и поэтому не считаются официальными продолжениями.
  • Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес не только написали песни для этого фильма, но и озвучили в нем голос Кенги и урчащий животик Пуха. Режиссеру так понравились их песни, что он снова нанял их для написания музыки к фильму «Холодное сердце». 
  • После того, как Тигра делает первый шаг из грязи, когда он отправился искать Иа, в луже появляется скрытое изображение Микки Мауса, фишка студии Дисней. 
     

Когда Ослик Ушастик теряет свой хвост, Филин отправляет друзей помочь бедолаге найти пропажу, а заодно - спасти Кристофера Робина от таинственного Яскорра. В итоге, для медвежонка Винни, который собирался всего лишь отыскать где-нибудь немного мёда, день выдается по-настоящему суматошным!

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 25 августа 2011
Премьера в мире 6 апреля 2011
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Стивен Дж. Андерсон
Стивен Дж. Андерсон
В ролях
Крэйг Фергюсон
Крэйг Фергюсон
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Том Кенни
Том Кенни
Уэйн Найт
Уэйн Найт
Все актеры и съемочная группа
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Медвежонок Винни и его друзья
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
КинОля 2 апреля 2015, 12:51
не подскажите стоимость билетов с Синема Парке?
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