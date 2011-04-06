Медвежонок Винни и его друзья, 2011

Самый обычный день Винни Пуха начинается, как обычно, с поисков меда. Первым делом герой отправляется к Кристоферу Робину, но тот ушел по делам, оставив на двери своего дома не совсем грамотную записку. Не умеющий читать Винни относит записку Сове, а та, неправильно истолковав ее, убеждает всех-всех-всех жителей Сказочного леса, Тигра, Кролика, Пятачка, Пуха, Кенгу, Ру и Иа, что их молодой друг был схвачен таинственным существом по имени Яскорра. Теперь друзья должны спасти своего товарища. Так команда Пуха выходит на охоту за коварным хищником…
Когда Ослик Ушастик теряет свой хвост, Филин отправляет друзей помочь бедолаге найти пропажу, а заодно - спасти Кристофера Робина от таинственного Яскорра. В итоге, для медвежонка Винни, который собирался всего лишь отыскать где-нибудь немного мёда, день выдается по-настоящему суматошным!