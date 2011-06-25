Коломбиана, 2011

Каталее Рестрепо было девять лет, когда она потеряла всю свою семью. Отец девочки работал на дона Луиса, влиятельного наркобарона, но однажды утратил его доверие и поплатился за это своей собственной жизнью и жизнями близких людей. Спастись от расправы удалось только малышке Каталее. Спустя 15 лет героиня выходит на тропу мести. Долгие годы девушка посвятила упорным тренировкам, теперь она – профессиональный киллер, способный уничтожить врага в мгновение ока. Однако прежде чем стереть дона Луиса с лица земли, необходимо его найти. Это оказывается нелегко, но Каталея не собирается сдаваться просто так…