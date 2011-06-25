Коломбиана, 2011

Каталее Рестрепо было девять лет, когда она потеряла всю свою семью. Отец девочки работал на дона Луиса, влиятельного наркобарона, но однажды утратил его доверие и поплатился за это своей собственной жизнью и жизнями близких людей. Спастись от расправы удалось только малышке Каталее. Спустя 15 лет героиня выходит на тропу мести. Долгие годы девушка посвятила упорным тренировкам, теперь она – профессиональный киллер, способный уничтожить врага в мгновение ока. Однако прежде чем стереть дона Луиса с лица земли, необходимо его найти. Это оказывается нелегко, но Каталея не собирается сдаваться просто так…
Кат было всего десять, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профессиональный убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей — это ее возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка.
Кроме девчачьего паркура и спарринга с зубными щетками в руках ничего новенького.
Сильно удивила фраза агента ФБР: 22… Читать дальше…