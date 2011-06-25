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Colombiana

Коломбиана, 2011

2011 / США / Франция
7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Каталее Рестрепо было девять лет, когда она потеряла всю свою семью. Отец девочки работал на дона Луиса, влиятельного наркобарона, но однажды утратил его доверие и поплатился за это своей собственной жизнью и жизнями близких людей. Спастись от расправы удалось только малышке Каталее. Спустя 15 лет героиня выходит на тропу мести. Долгие годы девушка посвятила упорным тренировкам, теперь она – профессиональный киллер, способный уничтожить врага в мгновение ока. Однако прежде чем стереть дона Луиса с лица земли, необходимо его найти. Это оказывается нелегко, но Каталея не собирается сдаваться просто так…

  • Первоначальная версия сценария была предназначена для продолжения культового фильма Люка Бессона “Леон”. Однако из-за проблем с авторскими правами создатели отказались от этой идеи и сделали оригинальную историю.
  • Существуют три версии фильма. Первая – оригинальная, предназначенная для международного проката, вторая – предназначенная для проката в США с рейтингом PG-13, и третья – для проката в США без возрастного ценза, в которой присутствуют вырезанные сцены (например, убийство семьи Рестрепо).
  • Одним из продюсеров фильма выступил Люк Бессон.  
  • В одной из сцен, действие которой происходит в 1992 году, Каталея упоминает о Зене – героине сериала “Зена – королева воинов”. Однако сериал вышел на экраны в 1995 году.

Кат было всего десять, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профессиональный убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей — это ее возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка.

7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 8 сентября 2011
Премьера онлайн 18 августа 2018
Премьера в мире 25 июня 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оливье Мегатон
Оливье Мегатон
В ролях
Зои Салдана
Зои Салдана
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш
Майкл Вартан
Макс Мартини
Макс Мартини
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Люк Бессон, уже на протяжении десяти лет бессменный сценарист и продюсер львиной доли французской киножвачки, поставленной на конвейер не хуже голливудского, его приятель и соавтор Роберт Марк Кеймен и режиссер Оливье Мегатон, один из постоянных работников бессоновской артели, перед созданием очередного шедевра явно посмотрели слишком много латиноамериканских сериалов. Ибо «Колумбиана» (по-русски – именно через «у», ведь речь идет о Колумбии) – это…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Скучно и предсказуемо.
Кроме девчачьего паркура и спарринга с зубными щетками в руках ничего новенького.

Сильно удивила фраза агента ФБР: 22… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Тема избита,обмусолена и предсказуема,но всё же что-то зацепило,так что особых претензий к фильму не имеется.Затянуть события,навеять дремоту и… Читать дальше…
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