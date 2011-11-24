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Ангел Ангел
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Ангел, 2011

2011 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Семейный фильм, показывающий очень простую и узнаваемую, но в тоже время драматическую историю из жизни современного восьмилетнего городского мальчика Юрика. Рассказ о ребенке, несущем в себе духовный свет надежды, для которого детство закончилось разлукой с матерью. Мама, решая свои личные проблемы, отправляет Юрика на лето к прадеду в деревню. Летние каникулы, обычно приносящие столько радости и впечатлений, стали для нашего героя настоящим испытанием.Внук, слушая порой очень страшные рассказы деда о войне, не слепо воспринимает дедовские идеи, а критически их осмысляет, не только учится у деда, но и сам пытается воздействовать на его сознание.

Сюжет строится на постоянном диалоге и столкновении двух миров, ни один из которых не является абсолютно правым в этом споре поколений. Взаимоотношения с внуком и деду открывают мир с новой стороны. Он понимает, что жизнь гораздо сложнее, чем он себе представлял.Символичной стала сцена встречи Юрика в разрушенной церкви со своим Ангелом-хранителем. Так случилось, что Юрик сломал ему одно крыло. Каким образом Ангел сможет сопровождать по жизни своего подопечного?

Семейный фильм даст возможность юным зрителям познакомиться с интересными событиями и героями, позволит родителям обсудить с детьми очень важные и сложные вопросы современной жизни, которые решают на экране наши герои. Серьезный, глубокий, добрый фильм адресован зрителям всех возрастов, поскольку в этой истории есть, что посмотреть, о чём подумать и взрослым, и детям.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 ноября 2011
Премьера в мире 24 ноября 2011
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Дмитрий Федоров
В ролях
Феликс Антипов
Георгий Мирской
Ольга Березкина
Аля Никулина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ангел 1 постер
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