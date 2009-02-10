ПроизводствоThe Weinstein Company, The Kennedy/Marshall Company, Movie Prose
Другие названия
Crossing Over, Droit de passage, Imigranti, Persecución inminente, A szabadság határai, Crossing Over - Der Traum von Amerika, Inmigrantes ilegales, La graniţa libertăţii, Lahatzot gvoulot, Para Lá da Fronteira, Paranomes praxeis, Persikėlimas, Priseljenci, Przeprawa, Rajattu maa, Ścigani, Sınırı Geçmek, Territorio prohibido, Território Restrito, Üle piiri, Παράνομες πράξεις, Имигранти, Переправа, Перетинаючи кордон, 正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
Special Agent HowellЗнаете, что интересно, мисс Шепард? Мы проверили вашу анкету. Клэр Шепард приехала по визе для посетителей B-2 семь месяцев назад, а всего два дня назад ее статус изменили на грин-карту EB-1 для лиц с выдающимися способностями. По данным IMDb, единственная Клэр Шепард с таким написанием имени, возрастом и местом рождения имеет два эпизода в малоизвестных австралийских сериалах. Эпизодические роли. Национальных или международных наград у нее нет.
Special Agent LudwigИ это то, что сотрудник, рассматривавший ваше дело, должен был знать, но всё равно одобрил вам EB-1. Мисс Шепард, расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с сотрудником отдела рассмотрения дел Коулом Франкелем?