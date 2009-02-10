Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Нарушители
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Нарушители

Нарушители

Crossing Over 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Иммигранты различных национальностей пытаются получить легальный статус в Лос-Анджелесе.

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 31 июля 2009
Премьера в мире 10 февраля 2009
Дата выхода
24 ноября 2011 Россия Каскад 18+
26 февраля 2009 Бахрейн
10 февраля 2009 Бразилия
31 июля 2009 Великобритания
25 июня 2009 Германия
23 апреля 2009 Греция
11 февраля 2011 Испания
26 июня 2009 Италия
24 ноября 2011 Казахстан
10 сентября 2009 Португалия
27 февраля 2009 США
24 ноября 2011 Украина
4 августа 2010 Франция
MPAA R
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $3 676 533
Производство The Weinstein Company, The Kennedy/Marshall Company, Movie Prose
Другие названия
Crossing Over, Droit de passage, Imigranti, Persecución inminente, A szabadság határai, Crossing Over - Der Traum von Amerika, Inmigrantes ilegales, La graniţa libertăţii, Lahatzot gvoulot, Para Lá da Fronteira, Paranomes praxeis, Persikėlimas, Priseljenci, Przeprawa, Rajattu maa, Ścigani, Sınırı Geçmek, Territorio prohibido, Território Restrito, Üle piiri, Παράνομες πράξεις, Имигранти, Переправа, Перетинаючи кордон, 正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官
Режиссер
Уэйн Крамер
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Шон Пенн
Шон Пенн
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Special Agent Howell Знаете, что интересно, мисс Шепард? Мы проверили вашу анкету. Клэр Шепард приехала по визе для посетителей B-2 семь месяцев назад, а всего два дня назад ее статус изменили на грин-карту EB-1 для лиц с выдающимися способностями. По данным IMDb, единственная Клэр Шепард с таким написанием имени, возрастом и местом рождения имеет два эпизода в малоизвестных австралийских сериалах. Эпизодические роли. Национальных или международных наград у нее нет.
Special Agent Ludwig И это то, что сотрудник, рассматривавший ваше дело, должен был знать, но всё равно одобрил вам EB-1. Мисс Шепард, расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с сотрудником отдела рассмотрения дел Коулом Франкелем?
Слушать
саундтрек фильма Нарушители
