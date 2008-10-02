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Постер мультфильма Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
6.3

Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света

, 2008
Jasper: Journey to the End of the World
Германия / анимация, детский / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света - Трейлер
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света  Трейлер

О фильме

Для всех пингвинов мир ограничивается айсбергом, на котором они живут. Но только не для Джаспера! Любопытный пингвиненок безуспешно пытается доказать своим сородичам, что там, за горизонтом, есть другой чудесный мир, хотя он сам в этом не уверен.

Отправившись на изучение неведомого мира, Джаспер попадает на борт теплохода, зафрахтованного злым Доктором Блоком для экспериментов, сулящим ему баснословное богатство и власть над миром! Джасперу, с помощью дочки капитана Эммы и вечно паникующего попугая Какаро, удается расстроить планы доктора и обрести новых друзей! Но удастся ли ему теперь доказать другим пингвинам, что мир намного больше, чем они думают?

В ролях

Мальте Аркона
Jasper
Мареза Зедльмайер
Emma
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Dr. Block
Ману Любовски
Ману Любовски
Jaspers Vater
Манфред Триллинг
Руфус Бек
Kakapo
Торстен Мюнчоу
Rolf
Кристин Лейсер
Diva
Клаус-Питер Дамитц
Kapitän
Катрин Фрёлих
Jaspers Mutter
Jakob Riedl
Schiffstechniker
Jakob Riedl
Schiffstechniker
Режиссер Эккарт Фингберг, Кэй Дельвенталь
Сценарист Джон Чэмберс, Эккарт Фингберг, Michael Mädel
Композитор Флориан Тесслофф
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 13 августа 2009
Премьера в мире 2 октября 2008
Дата выхода
3 февраля 2011 Россия RUSCICO
3 февраля 2011 Беларусь
13 августа 2009 Германия
3 февраля 2011 Казахстан
3 февраля 2011 Украина
16 декабря 2009 Франция
17 августа 2011 Южная Корея
Бюджет €8 000 000
Сборы в мире $734 443
Производство Amuse Films, Toons'N'Tales
Другие названия
Jasper und das Limonadenkomplott, Jasper, Jasper: Journey to the End of the World, As aventuras do pinguin Jasper, Jasper - Călătorie la capătul pământului, Jasper, pingouin explorateur, Jasper: Penguin Explorer, Jasper: Viaje al fin del mundo, Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край света, Пінгвін Джаспер: Подорож на край Землі, Jasper, le pingouin explorateur, 재스퍼:독일애니

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 22 голоса
6.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2958 В жанре «анимация»  348 В жанре «детский»  32 В фильмах Германии  109 В фильмах 2008 года  116
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света - Трейлер
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света Трейлер
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света - Трейлер
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света Трейлер
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саундтрек мультфильма Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света

Отзывы о мультфильме

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