Для всех пингвинов мир ограничивается айсбергом, на котором они живут. Но только не для Джаспера! Любопытный пингвиненок безуспешно пытается доказать своим сородичам, что там, за горизонтом, есть другой чудесный мир, хотя он сам в этом не уверен.

Отправившись на изучение неведомого мира, Джаспер попадает на борт теплохода, зафрахтованного злым Доктором Блоком для экспериментов, сулящим ему баснословное богатство и власть над миром! Джасперу, с помощью дочки капитана Эммы и вечно паникующего попугая Какаро, удается расстроить планы доктора и обрести новых друзей! Но удастся ли ему теперь доказать другим пингвинам, что мир намного больше, чем они думают?