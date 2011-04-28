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Гоп-стоп

Gop-Stop 18+
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О фильме

Криминальная музыкальная комедия о трех гопниках – неразлучных друзьях Васе и Тарасе, а также примкнувшей к ним случайной знакомой Мэри, решивших попробовать себя в роли Робинов Гудов XXI века.

  • Четвертая полнометражная картина режиссера Павла Бардина, чей предыдущий фильм “Россия 88” был запрещен к прокату.
  • Сцена, снятая из багажника автомобиля, является отсылкой к творчеству Квентина Тарантино. Почти в каждом фильме Тарантино имеется подобный эпизод.
  • В саундтрек к фильму вошли композиции групп “Сектор Газа” и “Черный кофе”, а также песня группы “Краски” под названием “Я полюбила бандита”.
  • Съемки прошли в городах и поселках Подмосковья. Пейзажи в начальных сценах, спортивные соревнования и пляски под оркестр снимали в городе Старая Купавна, сцену у магазина – в деревне Корпуса, а старинное краснокирпичное здание, где живет главный герой, – в поселке Свердловский Щелковского района.
  • Премьера ленты должна была состояться в апреле 2010 года, однако из-за проблем выпускающей фильм компании “Леополис” релиз был отложен практически на год. К этому моменту картина уже успела принять участие в ряде фестивалей и обрести известность в кругах любителей авторского кино.
  • Режиссер и сценарист фильма Павел Бардин является сыном Гарри Бардина, великого советского и российского режиссера-мультипликатора, обладателя Золотой пальмовой ветви. Хотя Павел считает, что влияние творчества отца на его работу минимально, он признавался, что в этом фильме процитирован мультфильм отца «Летучий корабль».
  • Фильм стилизован под два основных направления: народная русская сказка и советское кино семидесятых. Первая используется в качестве драматургической основы картины, сюжет которой заимствует нарратив русского эпоса, а второе – в качестве визуального стиля: помимо «рваного» монтажа, цветокоррекция фильма проводилась с советскими светофильтрами, чтобы создать сюрреалистично-веселое настроение.

Были они простыми провинциальными «гопниками» или как назвали бы это в столице «даун-шифтерами». По мелочам мутили, про серьезные дела терли. Да только местные «князьки» все под себя забрали, родню всю свою пристроили — негде применить молодую кипучую энергию пацанам простым местным. А уж остальному простому люду и подавно житья нет от коррупции. Не готов мириться с этим герой наш Васяня, собирает единомышленников, и уходят в лес они акции возмездия готовить И вот уже «Робин гуд» со товарищи нападает на джипы с золотом награбленным, да с долларами «взяточными», чиновников зажравшихся наказывает — справедливость восстанавливает, родину малую спасает. Ох, не нравится это все «князю» местному, собирает он все свои армии, чтобы изловить и уничтожить разбойников. И сойдутся две силы не равные… А мы все за добро болеть будем!

Гоп-стоп - тизер
Гоп-стоп  тизер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 апреля 2011
Дата выхода
28 апреля 2011 Россия P&I Films 18+
28 апреля 2011 Беларусь
28 апреля 2011 Казахстан
28 апреля 2011 Украина
Сборы в мире $23 891
Другие названия
Gop-Stop, Гоп-стоп
Режиссер
Павел Бардин
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Александр Голубков
Александр Голубков
Марина Орел
Марина Орел
Владимир Шульга
Геннадий Венгеров
Геннадий Венгеров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
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Гоп-стоп

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