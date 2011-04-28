Были они простыми провинциальными «гопниками» или как назвали бы это в столице «даун-шифтерами». По мелочам мутили, про серьезные дела терли. Да только местные «князьки» все под себя забрали, родню всю свою пристроили — негде применить молодую кипучую энергию пацанам простым местным. А уж остальному простому люду и подавно житья нет от коррупции. Не готов мириться с этим герой наш Васяня, собирает единомышленников, и уходят в лес они акции возмездия готовить И вот уже «Робин гуд» со товарищи нападает на джипы с золотом награбленным, да с долларами «взяточными», чиновников зажравшихся наказывает — справедливость восстанавливает, родину малую спасает. Ох, не нравится это все «князю» местному, собирает он все свои армии, чтобы изловить и уничтожить разбойников. И сойдутся две силы не равные… А мы все за добро болеть будем!