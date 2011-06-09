8 с половиной долларов, 1999

Богемный режиссер рекламных роликов, известный Дон Жуан Гера Кремов, серьезно «попал». Однажды Гере попадают в руки 300 тысяч долларов! На эти деньги он должен снять кинематографический шедевр для опасного мафиози.

К утру ситуация осложняется: оказывается, что в состоянии сильного алкогольного опьянения Гера случайно прокутил половину денег, к тому же в его постели девушка — возлюбленная того самого мафиози. И девушку, и деньги надо возвращать. Или снять фильм на оставшуюся половину баксов с девушкой в главной роли. Братки ждут. Но тут в ход событий вмешивается другой мафиози — Спартак и его жена — известная актриса, влюбленная в Геру. Ему необходимо обдурить мафию и остаться в живых…