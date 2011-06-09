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8 с половиной долларов
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8 с половиной долларов, 1999

1999 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Богемный режиссер рекламных роликов, известный Дон Жуан Гера Кремов, серьезно «попал». Однажды Гере попадают в руки 300 тысяч долларов! На эти деньги он должен снять кинематографический шедевр для опасного мафиози.

К утру ситуация осложняется: оказывается, что в состоянии сильного алкогольного опьянения Гера случайно прокутил половину денег, к тому же в его постели девушка — возлюбленная того самого мафиози. И девушку, и деньги надо возвращать. Или снять фильм на оставшуюся половину баксов с девушкой в главной роли. Братки ждут. Но тут в ход событий вмешивается другой мафиози — Спартак и его жена — известная актриса, влюбленная в Геру. Ему необходимо обдурить мафию и остаться в живых…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 9 июня 2011
Премьера в мире 9 июня 2011
Возраст 18+
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Олеся Поташинская
Игорь Верник
Игорь Верник
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 8 с половиной долларов 1 постер
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