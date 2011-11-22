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Шерлок Холмс: Игра теней Шерлок Холмс: Игра теней
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Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Шерлок Холмс: Игра теней, 2011

2011 / США
8.3 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В основу детективного приключенческого боевика Гая Ричи лег рассказ Артура Конан Дойла “Последнее дело Холмса”.

1981 год, Лондон. С момента событий, описанных в фильме “Шерлок Холмс”, прошло полгода, и вот уже всю Европу лихорадит от зловещих преступлений и терактов анархистов и националистов.

Встреча со старой знакомой Ирэн Адлер и перехваченные у той улики еще больше убеждают эксцентричного сыщика Шерлока Холмса в причастности к происходящему профессора математики и гения криминального мира Джеймса Мориарти.

В ходе расследования Шерлок встречается со своим братом Майкрофтом, спасает жизнь таинственной цыганке Сим, едва не срывает свадьбу Джона Ватсона и Мэри Морстен и совершенно точно срывает их медовый месяц.

Вместе с Сим и Ватсоном Холмс отправляется по следу преступного замысла Мориарти, который ведет героя через Францию и Германию в Швейцарию. Именно здесь должна состояться мирная конференция при участии шести европейских стран, и для Мориарти нет лучшего времени и места для того, чтобы развязать войну.

“Шерлок Холмс: Игра теней” является прямым продолжением первого “Шерлока Холмса” Гая Ричи, но для понимания содержания смотреть предыдущую часть необязательно.

Ради постановки картины Гай Ричи отказался от участия в съемках кинокомикса “Лобо”, а Роберт Дауни младший – от роли в фантастическом вестерне “Ковбои против пришельцев”. Его место занял британец Дэниэл Крэйг. Ранее Крэйг снялся в триллере “Девушка с татуировкой дракона” вместе с Нуми Рапас, которая в “Игре теней” исполняет роль цыганки Сим.

Танец Джуда Лоу и Нуми Рапас снимался в течение трех дней, а на экране занимает всего 15 секунд.

Мотив игры в шахматы проходит пунктирной линией через всю картину. Чередующиеся черные и белые квадраты, которые символизируют зло и добро, можно увидеть не только на шахматных досках, но и в оформлении интерьеров.

Джаред Харрис (“Безумцы”, “Чернобыль”) был утвержден на роль профессора Джеймса Мориарти всего за 7-10 дней до старта съемок. До этого высказывались предположения, что Мориарти может сыграть Брэд Питт, Гари Олдман, Дэниэл Дэй-Льюис или Шон Пенн. Создатели фильма остановились на менее известном актере, так как не хотели, чтобы образ антагониста затмила чья-либо “звездность”.

В основу сцены с шахматной партией между Холмсом и Мориарти легло реальное состязание Бента Ларсена и Тиграна Петросяна, которое состоялось в Санта-Монике в 1966 году.

Волынщики на свадьбе Джона Ватсона и Мэри Морстен – настоящие музыканты группы Сифортских горцев из Лестершира. С помощью этого оммажа Гай Ричи почтил память своего деда, который некогда входил в британский пехотный полк Сифортских горцев.

Образ лидера анархистов Клода, которого сыграл французский актер Тьерри Нёвик, основан на описаниях реально существовавшего террориста Франсуа Клавдия Кенигштейна Равашоля, которого казнили в 1892 году.

Как и другой британский актер Роберт Морли, Стивен Фрай за свою карьеру сыграл и Майкрофта Холмса, и Оскара Уайльда. Партнером Фрая по фильму “Уайльд” (1997) был Джуд Лоу.

Кинокритик RogerEbert.com Скаут Тафоя высоко отметил стилистическую редакцию экшн-сцен, явно вдохновленную школой советского монтажа и, в частности, картиной “Броненосец Потемкин” Сергея Эйзенштейна (1925).

В октябре 2020 Роберт Дауни младший и его жена – продюсер Сьюзан Дауни – рассказали о своих планах расширить серию фильмов о Шерлоке до полноценной франшизы с собственной вселенной, спин-оффами и даже телевизионными сериалами. На фестивале Fast Company Innovation пара призналась, что на это решение, как и на их опыт в целом, повлияло участие в создании киновселенной Marvel.

Шерлок Холмс всегда и везде был самым умным… до сего момента. Пока не появился криминальный гений – профессор Мориарти – не просто равный Холмсу в плане интеллекта, а такой, что его злодейская натура и абсолютная беспринципность могут дать ему фору перед прославленным детективом.

Когда крон-принц Австрии был найден мертвым, все улики, по мнению инспектора Лестрейда, указывали на самоубийство. Но Шерлок Холмс приходит к выводу, что наследник престола был убит, и это убийство – всего лишь маленький кусочек мозайки, созданной профессором Мориарти, на самом деле гораздо более грандиозной и зловещей.

Совмещая приятное с полезным, Холмс разматывает преступный клубок, и ниточка приводит его в подпольный джентльменский клуб, где он и его брат Майкрофт Холмс поднимают тост за последнюю холостяцкую ночь в жизни доктора Ватсона. Именно там Холмс сталкивается с Сим, цыганкой-предсказательницей, которая видит гораздо больше, чем говорит, и чья невольная связь с убийством принца превращает ее в следующую мишень. Холмсу едва удается спасти ее жизнь, а она, в ответ, неохотно соглашается помочь ему.

Расследование оборачивается еще большей опасностью и ведет Холмса, Ватсона и Сим по всей Европе, из Англии во Францию, затем в Германию и, наконец, в Швейцарию. Но коварный Мориарти всегда на шаг впереди, он плетет паутину из смерти и разрушений, являющихся частью его великого плана, успех которого изменит ход истории.

8.3 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 декабря 2011
Премьера в мире 22 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Несмотря на то что у Гая Ричи и продюсера Джоэла Силвера сменились сценаристы, вторая часть саркастически-акробатических похождений мистера Холмса и его друга доктора ничем не отличается от первой. «– Холмс, откуда вы знали, что я найду вас? – Вы не нашли меня – вы обрушили на меня здание». Это не кусок трехсотого анекдота, вдохновленного циклом фильмов Игоря Масленникова, – это цитата из «Игры теней», максимально полно выражающая кредо перезагрузчиков Бейкер-стрит. Когда Холмс и Ватсон, чьи…
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frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Badgio от 31/12/2011 - 01:14:40
Ответ на сообщение Андрей133 от 01/01/2012 - 18:52:40
Ответ на сообщение Killer Queen от… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
На Девушку с тату билетов не оказалось , рискнули и пошли на Холмса.
А знаете, понравилось больше, чем первая часть.
До чертиков завидная дружба… Читать дальше…
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