Шерлок Холмс: Игра теней, 2011

“Шерлок Холмс: Игра теней” является прямым продолжением первого “Шерлока Холмса” Гая Ричи, но для понимания содержания смотреть предыдущую часть необязательно.

Ради постановки картины Гай Ричи отказался от участия в съемках кинокомикса “Лобо”, а Роберт Дауни младший – от роли в фантастическом вестерне “Ковбои против пришельцев”. Его место занял британец Дэниэл Крэйг. Ранее Крэйг снялся в триллере “Девушка с татуировкой дракона” вместе с Нуми Рапас, которая в “Игре теней” исполняет роль цыганки Сим.

Танец Джуда Лоу и Нуми Рапас снимался в течение трех дней, а на экране занимает всего 15 секунд.

Мотив игры в шахматы проходит пунктирной линией через всю картину. Чередующиеся черные и белые квадраты, которые символизируют зло и добро, можно увидеть не только на шахматных досках, но и в оформлении интерьеров.

Джаред Харрис (“Безумцы”, “Чернобыль”) был утвержден на роль профессора Джеймса Мориарти всего за 7-10 дней до старта съемок. До этого высказывались предположения, что Мориарти может сыграть Брэд Питт, Гари Олдман, Дэниэл Дэй-Льюис или Шон Пенн. Создатели фильма остановились на менее известном актере, так как не хотели, чтобы образ антагониста затмила чья-либо “звездность”.

В основу сцены с шахматной партией между Холмсом и Мориарти легло реальное состязание Бента Ларсена и Тиграна Петросяна, которое состоялось в Санта-Монике в 1966 году.

Волынщики на свадьбе Джона Ватсона и Мэри Морстен – настоящие музыканты группы Сифортских горцев из Лестершира. С помощью этого оммажа Гай Ричи почтил память своего деда, который некогда входил в британский пехотный полк Сифортских горцев.

Образ лидера анархистов Клода, которого сыграл французский актер Тьерри Нёвик, основан на описаниях реально существовавшего террориста Франсуа Клавдия Кенигштейна Равашоля, которого казнили в 1892 году.

Как и другой британский актер Роберт Морли, Стивен Фрай за свою карьеру сыграл и Майкрофта Холмса, и Оскара Уайльда. Партнером Фрая по фильму “Уайльд” (1997) был Джуд Лоу.

Кинокритик RogerEbert.com Скаут Тафоя высоко отметил стилистическую редакцию экшн-сцен, явно вдохновленную школой советского монтажа и, в частности, картиной “Броненосец Потемкин” Сергея Эйзенштейна (1925).

В октябре 2020 Роберт Дауни младший и его жена – продюсер Сьюзан Дауни – рассказали о своих планах расширить серию фильмов о Шерлоке до полноценной франшизы с собственной вселенной, спин-оффами и даже телевизионными сериалами. На фестивале Fast Company Innovation пара призналась, что на это решение, как и на их опыт в целом, повлияло участие в создании киновселенной Marvel.