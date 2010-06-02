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4.3.2.1

4.3.2.1, 2010

2010 / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четыре подруги - Кассандра, Шеннон, Керрис и Джоанна - собираются вместе в одной из уютных лондонских кофеен. Одна из девушек, Кассандра, вскоре должна отправиться в Нью-Йорк, чтобы наконец познакомиться вживую с бойфрендом по переписке. После прощальной вечеринки подружки расходятся по своим делам, не подозревая, что каждая из них окажется втянута в криминальную историю. По всем телеканалам говорят о дерзких преступниках, укравших бриллианты, но что делать, если ворованные драгоценности случайно оказались в руках Шеннон? Испуганная девушка пытается скрыться, в то время как ее подруги одна за другой выходят на след настоящих грабителей…

  • Все исполнительницы главных ролей, за исключением Эммы Робертс (Джоанна), являются британскими актрисами.
  • В фильме можно найти отсылки к другим кинокартинам. Так, например, Кассандра в исполнении Тэмсин Эгертон использует в качестве оружия статуэтку Лары Крофт, а отец Шеннон, роль которой сыграла Офелия Ловибонд, смотрит по телевизору “Кинг-Конга” (2005).
  • Съемки фильма проходили в Нью-Йорке и Лондоне. Также часть сцен была снята на киностудии Pinewood Studios, расположенной в деревне Ивер-Хит, графство Бакингемшир, Великобритания.  
     

В то время как Джоанн приходится работать в супермаркете, остальные поглощены своими приключениями: Кассандра стремится в Нью-Йорк, чтобы встретиться с другом из Интернета; Кэррис борется за права женщин, а Шэннон направляется на встречу с отцом. Но сама судьба сталкивает их отдельные миры и друг друга. У 4-х девушек всего 3 дня, которые они никогда не забудут и 2 города, которые они посетят, то есть… если они выживут.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 февраля 2011
Премьера в мире 2 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
В ролях
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Тэмсин Эгертон
Тэмсин Эгертон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 4.3.2.1 4 постера
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4.3.2.1

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:20
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