4.3.2.1, 2010

Четыре подруги - Кассандра, Шеннон, Керрис и Джоанна - собираются вместе в одной из уютных лондонских кофеен. Одна из девушек, Кассандра, вскоре должна отправиться в Нью-Йорк, чтобы наконец познакомиться вживую с бойфрендом по переписке. После прощальной вечеринки подружки расходятся по своим делам, не подозревая, что каждая из них окажется втянута в криминальную историю. По всем телеканалам говорят о дерзких преступниках, укравших бриллианты, но что делать, если ворованные драгоценности случайно оказались в руках Шеннон? Испуганная девушка пытается скрыться, в то время как ее подруги одна за другой выходят на след настоящих грабителей…