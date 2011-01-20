Сатисфакция, 2010

Главный герой фильма – бизнесмен средних лет Александр. У него есть все: деньги, успешная карьера, уважение. А еще есть красавица-жена, которую Александр подозревает в супружеской измене со своим более молодым помощником и правой рукой Дмитрием. Получив железные доказательства неверности, герой приглашает своего соперника на уединенный ужин в местном ресторане, где предлагает ему необычное пари: тот, кто продержится до утра, выпив большее количество алкоголя, получит баснословную сумму в миллион долларов и возлюбленную.
Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, там их не ждут ни деловые партнеры, ни друзья - в помещении вообще нет посетителей. Мужчинам придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок с содержимым различной крепости. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.