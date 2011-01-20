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Сатисфакция, 2010

2010 / Россия
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Главный герой фильма – бизнесмен средних лет Александр. У него есть все: деньги, успешная карьера, уважение. А еще есть красавица-жена, которую Александр подозревает в супружеской измене со своим более молодым помощником и правой рукой Дмитрием. Получив железные доказательства неверности, герой приглашает своего соперника на уединенный ужин в местном ресторане, где предлагает ему необычное пари: тот, кто продержится до утра, выпив большее количество алкоголя, получит баснословную сумму в миллион долларов и возлюбленную.

  • Выход книги “Сатисфакция” Евгения Гришковца был приурочен к релизу фильма. В книгу вошел не только сценарий картины, но и иллюстрации режиссерских раскадровок. Кроме того, в своем интернет-блоге Гришковец вел дневник съемок и описывал рабочие будни съемочной команды.
  • Премьера картины состоялась в июне 2010 на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
  • Бюджет фильма оценивается примерно в 500 000 долларов.
  • Режиссер Анна Матисон и исполнитель главной роли Евгений Гришковец отказались от своих гонораров за участие в проекте.
  • Съемки картины прошли в Иркутске – родном городе Анны Матисон.
  • Режиссером фильма стала начинающая кинематографистка Екатерина Матисон, для которой эта работа стала дебютом в формате полного метра. Фильм был полностью снят в Иркутске, на родине Екатерины, где она смогла передать колорит города. 
  • Сценаристом и одним из двух ведущих актеров фильма выступил Евгений Гришковец, выдающийся писатель, драматург и режиссер. Они с Матисон познакомились задолго до съемок, при работе над совместным проектом «Настроение улучшилось». 
  • Идея фильма родилась из случайной фразы, брошенной исполнительным продюсером Юрием Дорохиным: он заинтересовался, возможно ли сделать полноценную картину с двумя актерами, которые просто сидят и пьют, выясняя отношения из-за женщины.
  • Сами создатели определяют жанр фильма как арт-мейнстрим. Он снимался с целью как можно глубже погрузить зрителя во внутренний мир героев, впитать их мысли и чувства, которые могут надолго остаться со зрителем.

Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, там их не ждут ни деловые партнеры, ни друзья - в помещении вообще нет посетителей. Мужчинам придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок с содержимым различной крепости. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 20 января 2011
Премьера в мире 20 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Анна Матисон
Анна Матисон
В ролях
Денис Бургазлиев
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Георгий Накашидзе
Татьяна Скороходова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сатисфакция 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Assssssss 2 апреля 2015, 12:51
Да, игра не очень, даже при моей необъятной любви к Гришковцу. Во-первых, непонятно, как жена могла даже подумать уйти от Гришковца к этому Диме? И… Читать дальше…
disturatro 23 февраля 2023, 19:44
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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