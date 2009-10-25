Без названия, 2009

Мир современного искусства столь безграничен, что названия произведениям в нём часто придумать довольно сложно. Чувства, возникшие у героев фильма, некоторые назвали бы любовью, но такое определение слишком несовременно для этих ярких представителей новаторского жанра.

Он — серьезный композитор, чьи произведения исполняют с помощью весьма необычных и шумных инструментов — стуком ведер, шорохом бумаги, треском разбитого стекла. Она — успешный галерист в Челси, и последняя организованная ею выставка чучел разнообразных животных тоже наделала немало шума.

Но они встретились и сошлись, хотя их отношения будут далеко не безоблачными, ведь брат композитора и совладелец галереи решает продать убыточное предприятие.