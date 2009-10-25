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Без названия, 2009

2009 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Мир современного искусства столь безграничен, что названия произведениям в нём часто придумать довольно сложно. Чувства, возникшие у героев фильма, некоторые назвали бы любовью, но такое определение слишком несовременно для этих ярких представителей новаторского жанра.

Он — серьезный композитор, чьи произведения исполняют с помощью весьма необычных и шумных инструментов — стуком ведер, шорохом бумаги, треском разбитого стекла. Она — успешный галерист в Челси, и последняя организованная ею выставка чучел разнообразных животных тоже наделала немало шума.

Но они встретились и сошлись, хотя их отношения будут далеко не безоблачными, ведь брат композитора и совладелец галереи решает продать убыточное предприятие.     

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 декабря 2011
Премьера в мире 25 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Джонатан Паркер
В ролях
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Винни Джонс
Винни Джонс
Марли Шелтон
Марли Шелтон
Иайон Бэйли
Люси Панч
Люси Панч
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Без названия 4 постера
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