Свадьба по обмену, 2011

Супермодель Соня мечтает о семейном счастье с Русланом, самовлюблённым телеведущим, но тот не разделяет её мечты. В отместку Соня решает выйти за обычного банковского клерка Сашу. Тот соглашается — и тоже назло своей любимой девушке. Уже выйдя из загса, новобрачные понимают, что погорячились. Но делать нечего: теперь им приходится изображать счастливую пару, скрывая взаимную ненависть. Однако от ненависти до любви — один шаг.