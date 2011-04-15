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Свадьба по обмену Свадьба по обмену
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Свадьба по обмену, 2011

2011 / Россия
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Популярная супермодель Софья мечтает о тихой семейной жизни вдали от вспышек фотокамер. К сожалению, ее возлюбленный – эгоцентричный ведущий кулинарной телепрограммы Руслан – не разделяет взглядов подруги и устраивает из предложения руки и сердца настоящее шоу. Чтобы проучить своего своего непонятливого бойфренда, Соня решает женить на себе унылого банковского клерка Сашу, у которого на этот брак есть свои не самые очевидные причины.

  • В фильм должна была войти сцена с героем Максима Матвеева в лимузине. Поскольку актер опаздывал на самолет, эпизод пришлось снимать прямо по дороге в Шереметьево. В итоге отснятый материал не поместился в хронометраж, и его вырезали при финальном монтаже.
  • Исполнители главных ролей Максим Матвеев и Екатерина Вилкова – бывшие однокурсники по Школе-студии МХАТ. Для артистов это не первый опыт сотрудничества. Ранее они уже встречались на съемочных площадках картин “Тиски” (2007) и “Стиляги” (2008). В 2011 году, помимо “Свадьбы по обмену”, вышли еще две ленты с участием Матвеева и Вилковой – “На крючке” и “The Телки”.
  • Многие элементы столичных пейзажей “дорисовывали” с помощью компьютерной графики.
  • Оригинальную песню к картине написала группа “Банд’ерос”.
  • Для звезды КВН Арарата Кещана роль Гарика стала дебютом в полнометражном кино.
  • Второй полнометражный фильм режиссера Дмитрия Грачева. Его предыдущая работа – “Невеста любой ценой” (2009) – также была посвящена “свадебной” теме.
     

Супермодель Соня мечтает о семейном счастье с Русланом, самовлюблённым телеведущим, но тот не разделяет её мечты. В отместку Соня решает выйти за обычного банковского клерка Сашу. Тот соглашается — и тоже назло своей любимой девушке. Уже выйдя из загса, новобрачные понимают, что погорячились. Но делать нечего: теперь им приходится изображать счастливую пару, скрывая взаимную ненависть. Однако от ненависти до любви — один шаг.

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 15 апреля 2011
Премьера в мире 15 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Все актеры и съемочная группа
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Свадьба по обмену
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела вчера этот "шедевр "...сатира в адрес отечественного бомонда очень вяла глупа и бездарна ...."такой плевок в колодец из… Читать дальше…
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DANDAN, 22/04/2011 - 17:22:00):это постоянное недовольство отечественным кинематографом.многие отечественные фильмы я или мы смотрим только… Читать дальше…
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