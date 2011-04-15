Свадьба по обмену, 2011

Популярная супермодель Софья мечтает о тихой семейной жизни вдали от вспышек фотокамер. К сожалению, ее возлюбленный – эгоцентричный ведущий кулинарной телепрограммы Руслан – не разделяет взглядов подруги и устраивает из предложения руки и сердца настоящее шоу. Чтобы проучить своего своего непонятливого бойфренда, Соня решает женить на себе унылого банковского клерка Сашу, у которого на этот брак есть свои не самые очевидные причины.
Супермодель Соня мечтает о семейном счастье с Русланом, самовлюблённым телеведущим, но тот не разделяет её мечты. В отместку Соня решает выйти за обычного банковского клерка Сашу. Тот соглашается — и тоже назло своей любимой девушке. Уже выйдя из загса, новобрачные понимают, что погорячились. Но делать нечего: теперь им приходится изображать счастливую пару, скрывая взаимную ненависть. Однако от ненависти до любви — один шаг.