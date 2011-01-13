Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинги
5.6
Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Фильмы
Зона турбулентности
Зона турбулентности
Zona turbulentnosti
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О фильме
Три дня из жизни современной деловой женщины, ее взрослого сына и ее внука, о существовании которого отец и бабушка узнают лишь спустя пять лет после его рождения.
Развернуть
Зона турбулентности
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
13 января 2011
Дата выхода
13 января 2011
Россия
Art Pictures Media
13 января 2011
Беларусь
13 января 2011
Казахстан
13 января 2011
Украина
Сборы в мире
$3 890
Другие названия
Zona turbulentnosti, Turbulences zona, Zone of Turbulence, Зона турбулентности
Режиссер
Евгения Тирдатова
В ролях
Инга Оболдина
Сергей Епишев
Дарья Семенова
Светлана Малюкова
Леонид Бичевин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Зона турбулентности
5.3
Временные трудности
(2018)
6.0
На дне
(2015)
6.1
Наследники
(2015)
7.0
Груз 200
(2007)
5.6
Куда течет море
(2018)
0.0
Командир Полярной звезды
(2016)
4.6
Гоголь. Портрет загадочного гения
(2008)
6.7
Недетский дом
(2021)
8.0
КАРАнтин
(2021)
3.6
Аутло
(2019)
7.0
ЖГИ!
(2017)
4.4
Да и да
(2013)
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
11
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похожие фильмы онлайн
Груз 200
Смотреть
Недетский дом
Смотреть
ЖГИ!
Смотреть
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Зона турбулентности
Трейлер
0
0
Зона турбулентности
Отрывок 1
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667