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Постер фильма Зона турбулентности
Постер фильма Зона турбулентности
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Зона турбулентности

Зона турбулентности

Zona turbulentnosti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Три дня из жизни современной деловой женщины, ее взрослого сына и ее внука, о существовании которого отец и бабушка узнают лишь спустя пять лет после его рождения.
Зона турбулентности - трейлер
Зона турбулентности  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 13 января 2011
Дата выхода
13 января 2011 Россия Art Pictures Media
13 января 2011 Беларусь
13 января 2011 Казахстан
13 января 2011 Украина
Сборы в мире $3 890
Другие названия
Zona turbulentnosti, Turbulences zona, Zone of Turbulence, Зона турбулентности
Режиссер
Евгения Тирдатова
Евгения Тирдатова
В ролях
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Светлана Малюкова
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
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Зона турбулентности

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Зона турбулентности - отрывок 1
Зона турбулентности Отрывок 1
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