Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ходорковский

, 2011
Khodorkovsky
Германия / документальный, драма, биография / 18+
Трейлеры
О фильме

Фильм посвящен становлению олигарха, затем судебному делу, которое завершилось заключением Михаила Ходорковского на 13,5 лет.

В ролях

Михаил Ходорковский
Павел Ходорковский
Марина Ходорковская
Елена Ходорковская
Антон Дрель
Йошка Фишер
Режиссер Кирилл Туши
Сценарист Кирилл Туши
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 2 марта 2012
Премьера в мире 23 сентября 2011
Дата выхода
1 декабря 2011 Россия KinoClub
1 декабря 2011 Беларусь
17 ноября 2011 Германия
1 декабря 2011 Казахстан
30 ноября 2011 США
1 декабря 2011 Украина
23 сентября 2011 Эстония
Сборы в мире $294 599
Производство LaLa Films!, LE Vision Film- und Fernsehproduktion, Bayerischer Rundfunk (BR)
Другие названия
Khodorkovsky, Chodorkowski, Der Fall Chodorkowski, Hodorkovski, Ходорковский, Ходорковський

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Написать отзыв

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Оказывается, задумка была художественный фильм снять. Ограничились перекрестными интервью, которые довольно ловко укладываются в единую стройную… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше