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Пираты Карибского моря: На странных берегах Пираты Карибского моря: На странных берегах
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: На странных берегах
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011

2011 / США
8.6 Оцените
255 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Капитан Джек Воробей в очередной раз попадает впросак. Ему предстоит стать проводником — отправиться к источнику вечной молодости на корабле Черной Бороды, опасного пирата, который не прочь прирезать легендарного джентльмена удачи. Масла в огонь подливает появление красавицы Анжелики, бывшей возлюбленной Джека и дочки Черной Бороды. Параллельно с Джеком за источником охотится его бывший соратник Гектор Барбосса, состоящий теперь на королевской службе. 

  • Во время съемок в Лондоне в октябре 2010 года Джонни Депп получил письмо от местной девятилетней школьницы, в котором говорилось, что ей и ее одноклассникам нужна помощь, чтобы “взбунтоваться” против учителей. Депп без предупреждения появился в школе в костюме капитана Джека Воробья, но посоветовал ученикам не бунтовать. 
  • Во время съемок в Лондоне на съемочную площадку проник неизвестный в костюме Джека Воробья. Охранники даже не подумали попросить у него документы, поскольку он был очень похож на персонажа фильма. 
  • Во время съемок фильма Пенелопа Круз была в положении. В некоторых сценах на общих и дальних планах актрису дублировала сестра, Моника. 
  • Чтобы помочь съемочной группе защититься от холода, Джонни Депп купил 500 водонепроницаемых курток. Он потратил 64200 долларов из своих личных средств.
  • Пенелопа Круз была единственным кандидатом на роль Анжелики. Актриса согласилась на роль не читая сценарий. 

Капитан Джек Воробей снова в центре невероятной истории о правде и предательстве, юности и бессмертии.

Когда Джек неожиданно встречает Анжелику, женщину из своего прошлого, он не понимает – свела ли их вместе любовь, или же его просто используют для поисков вожделенного многими Источника Вечной молодости. Непредсказуемые приключения следуют одно за другим, и когда благодаря интригам Анжелики, Джек Воробей оказывается на борту корабля жестокого пиратского капитана по прозвищу Черная Борода, он уже не знает, кого ему бояться больше – свою давнюю любовь или страшного морского разбойника.

8.6 Оцените
255 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 18 мая 2011
Премьера в мире 7 мая 2011
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роб Маршалл
Роб Маршалл
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Все актеры и съемочная группа
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Робу Маршаллу, режиссеру, пожалуй, несколько другого склада и темперамента, нежели Гор Вербински, удалось полностью сохранить атмосферу предшествующей карибской пиратской трилогии. Точнее сказать, от яркого метафизического задора третьей части, представляющей собою мощнейший романтический, в духе Терри Гиллиама, манифест (с бескомпромиссно кровавой фактурой) против глобализма как самого страшного наследия Просвещения, Маршалл и бессменные сценаристы Pirates of the Caribbean Тед Эллиотт и Терри…
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Тимур Сахапов 29 мая 2017, 17:02
«Пираты Карибского моря. На странных берегах: Два Джека по цене одного»
Пиратский закон должны уважать все, черти поганые!



На дворе двух… Читать дальше…
um007 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 07/06/2011 - 23:09:35


МОЛИТВА

Дай, Господи, прощенье за грехи.
Мы, Отче, на земле живем в разврате.
Заветы Ветхие… Читать дальше…
Отзывы Написать
255 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Бойега признался, что актером он стал благодаря Джонни Деппу Звезда космической саги делится откровениями.
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6 ноября 2020 13:32
Джонни Деппа в утиль: Disney и сценаристы «Дэдпула» перезапустят «Пиратов Карибского моря» Ретт Риз и Пол Верник, сценаристы «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд», подошли к предстателям студии Disney с интересным предложением. Почему бы им вместе не
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24 октября 2018 11:26
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