Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011

Капитан Джек Воробей снова в центре невероятной истории о правде и предательстве, юности и бессмертии.

Когда Джек неожиданно встречает Анжелику, женщину из своего прошлого, он не понимает – свела ли их вместе любовь, или же его просто используют для поисков вожделенного многими Источника Вечной молодости. Непредсказуемые приключения следуют одно за другим, и когда благодаря интригам Анжелики, Джек Воробей оказывается на борту корабля жестокого пиратского капитана по прозвищу Черная Борода, он уже не знает, кого ему бояться больше – свою давнюю любовь или страшного морского разбойника.