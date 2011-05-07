Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011

Капитан Джек Воробей в очередной раз попадает впросак. Ему предстоит стать проводником — отправиться к источнику вечной молодости на корабле Черной Бороды, опасного пирата, который не прочь прирезать легендарного джентльмена удачи. Масла в огонь подливает появление красавицы Анжелики, бывшей возлюбленной Джека и дочки Черной Бороды. Параллельно с Джеком за источником охотится его бывший соратник Гектор Барбосса, состоящий теперь на королевской службе.
Капитан Джек Воробей снова в центре невероятной истории о правде и предательстве, юности и бессмертии.
Когда Джек неожиданно встречает Анжелику, женщину из своего прошлого, он не понимает – свела ли их вместе любовь, или же его просто используют для поисков вожделенного многими Источника Вечной молодости. Непредсказуемые приключения следуют одно за другим, и когда благодаря интригам Анжелики, Джек Воробей оказывается на борту корабля жестокого пиратского капитана по прозвищу Черная Борода, он уже не знает, кого ему бояться больше – свою давнюю любовь или страшного морского разбойника.
Пиратский закон должны уважать все, черти поганые!
На дворе двух… Читать дальше…
МОЛИТВА
Дай, Господи, прощенье за грехи.
Мы, Отче, на земле живем в разврате.
Заветы Ветхие… Читать дальше…