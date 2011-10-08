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Бутылка в море
Киноафиша Фильмы Бутылка в море
Une bouteille à la mer

Бутылка в море, 2011

2011 / Франция / Израиль / Канада
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Таль французская девушка, живущая в Израиле со своей семьей. В свои семнадцать лет она в том возрасте, когда все переживаешь впервые: первую любовь, первую сигарету, первый пирсинг…И первую атаку террористов тоже.

После взрыва, вызванного террористом-смертником в кафе, она решает написать письмо воображаемому палестинскому собеседнику, в котором выражает свои вопросы и неприятие того, что между двумя людьми может существовать одна лишь ненависть. Свое письмо она помещает в бутылку и отдает брату, который бросает ее в море около Газы. Через несколько недель она получает ответ от молодого жителя Газы.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 8 октября 2011
Премьера в мире 8 октября 2011
Возраст 18+
Режиссер
Тьерри Бинисти
В ролях
Агат Боницер
Махмуд Шалаби
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Абрахам Белага
Жан-Филипп Экоффей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бутылка в море 2 постера
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