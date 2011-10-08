Бутылка в море, 2011

Таль французская девушка, живущая в Израиле со своей семьей. В свои семнадцать лет она в том возрасте, когда все переживаешь впервые: первую любовь, первую сигарету, первый пирсинг…И первую атаку террористов тоже.



После взрыва, вызванного террористом-смертником в кафе, она решает написать письмо воображаемому палестинскому собеседнику, в котором выражает свои вопросы и неприятие того, что между двумя людьми может существовать одна лишь ненависть. Свое письмо она помещает в бутылку и отдает брату, который бросает ее в море около Газы. Через несколько недель она получает ответ от молодого жителя Газы.