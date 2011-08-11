Барби: Академия принцесс, 2011

К своему большому удивлению Блэр Уиллоус, молодая официантка с золотым сердцем, вдруг узнает, что ее приняли в престижную Академию принцессы Гардании, где девушки тренируются, чтобы в будущем стать принцессами или королевскими дамами. Пока Блэр изучает правила и традиции настоящей принцессы, властная учительница академии, дама Девин, понимает, что красивая молодая женщина очень похожа на пропавшую после автокатастрофы наследницу престола королевства, обладательницу того самого титула, который она была намерена присвоить своей дочери Делэнси. Может ли Блэр оказаться королевой Гардении? Ответ на это даст только волшебная корона, и героиня с новыми подругами отправляется на ее поиски…