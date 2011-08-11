Барби: Академия принцесс, 2011

К своему большому удивлению Блэр Уиллоус, молодая официантка с золотым сердцем, вдруг узнает, что ее приняли в престижную Академию принцессы Гардании, где девушки тренируются, чтобы в будущем стать принцессами или королевскими дамами. Пока Блэр изучает правила и традиции настоящей принцессы, властная учительница академии, дама Девин, понимает, что красивая молодая женщина очень похожа на пропавшую после автокатастрофы наследницу престола королевства, обладательницу того самого титула, который она была намерена присвоить своей дочери Делэнси. Может ли Блэр оказаться королевой Гардении? Ответ на это даст только волшебная корона, и героиня с новыми подругами отправляется на ее поиски…
Барби исполняет роль Блэр Уиллоус, девочки с добрым сердцем, которой выпадает честь учиться в Академии Принцесс. Это удивительное место, где принцессы учатся официальным танцам, чайному этикету и правильным манерам. Блэр в восторге от уроков, всегда готовых помочь волшебных фей и ее новых подружек, принцесс Хадли и Айла. Когда королевская наставница понимает, что Блэр похожа на пропавшую принцессу их королевства, она изо всех сил пытается не позволить Блэр взойти на трон. Блэр, Хадли и Айла должны показать всем заколдованную корону, которую они нашли, и доказать подлинность Блэр. Это история о настоящих принцессах, полная волшебства!