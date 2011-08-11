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Барби: Академия принцесс Барби: Академия принцесс
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Barbie: Princess Charm School

Барби: Академия принцесс, 2011

2011 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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К своему большому удивлению Блэр Уиллоус, молодая официантка с золотым сердцем, вдруг узнает, что ее приняли в престижную Академию принцессы Гардании, где девушки тренируются, чтобы в будущем стать принцессами или королевскими дамами. Пока Блэр изучает правила и традиции настоящей принцессы, властная учительница академии, дама Девин, понимает, что красивая молодая женщина очень похожа на пропавшую после автокатастрофы наследницу престола королевства, обладательницу того самого титула, который она была намерена присвоить своей дочери Делэнси. Может ли Блэр оказаться королевой Гардении? Ответ на это даст только волшебная корона, и героиня с новыми подругами отправляется на ее поиски… 

  • В сцене бала, когда танцуют девочки из Академии принцесс и мальчики из Академии Прекрасного Принца, они повторяют знаменитый танец из фильма Брайана Хелгеленда «История рыцаря» с Хитом Леджером в главной роли. 
  • Соседок Блэр по комнате в общежитии Академии зовут Хэдли и Исла. Их имена совпадают с именами младших сестер-близнецов героини Женевьев из мультфильма «Барби и 12 танцующих принцесс» 2006 года. Кроме того, в обоих фильмах Хэдли носит синее платье, а Исла – фиолетовое. А когда Блэр, Хэдли и Исла находятся в хранилище, Блэр берет щелкунчик из мультфильма «Барби в Щелкунчике» 2001 года. 

Барби исполняет роль Блэр Уиллоус, девочки с добрым сердцем, которой выпадает честь учиться в Академии Принцесс. Это удивительное место, где принцессы учатся официальным танцам, чайному этикету и правильным манерам. Блэр в восторге от уроков, всегда готовых помочь волшебных фей и ее новых подружек, принцесс Хадли и Айла. Когда королевская наставница понимает, что Блэр похожа на пропавшую принцессу их королевства, она изо всех сил пытается не позволить Блэр взойти на трон. Блэр, Хадли и Айла должны показать всем заколдованную корону, которую они нашли, и доказать подлинность Блэр. Это история о настоящих принцессах, полная волшебства!

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 6 октября 2011
Премьера онлайн 16 августа 2022
Премьера в мире 11 августа 2011
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Изекиль Нортон
В ролях
Диана Каарина
Морвенна Бэнкс
Все актеры и съемочная группа
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