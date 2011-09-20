В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Мэттью Льютуайлер
Сценарист
Джиллиан Вигмэн, Ric Barbera, Мэттью Льютуайлер
Композитор
Крэйг Ричи
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
20 сентября 2011
Дата выхода
|20 сентября 2011
|Россия
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|16+
|20 сентября 2011
|Казахстан
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|2 декабря 2011
|США
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|20 сентября 2011
|Украина
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MPAA
R
Сборы в мире
$22 029
Производство
Ambush Entertainment, Cold Iron Pictures
Другие названия
Answers to Nothing, Відповіді ні до чого, Ответы ни к чему