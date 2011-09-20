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Постер фильма Ответы ни к чему
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5.0

Ответы ни к чему

, 2011
Answers to Nothing
США / драма, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ответы ни к чему
5.0
Ответы ни к чему - Трейлер
Ответы ни к чему  Трейлер

В ролях

Дэйн Кук
Дэйн Кук
Ryan
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Kate
Джули Бенц
Джули Бенц
Frankie
Барбара Херши
Барбара Херши
Зэк Гилфорд
Эрик Палладино
Кали Хоук
Кали Хоук
Миранда Бэйли
Sam Page
Paratrooper
Кейтлин Джерард
Кейтлин Джерард
French Girl
Chuck McCollum
Farmer
Эйжа Волкман
Tara
Режиссер Мэттью Льютуайлер
Сценарист Джиллиан Вигмэн, Ric Barbera, Мэттью Льютуайлер
Композитор Крэйг Ричи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 сентября 2011
Дата выхода
20 сентября 2011 Россия 16+
20 сентября 2011 Казахстан
2 декабря 2011 США
20 сентября 2011 Украина
MPAA R
Сборы в мире $22 029
Производство Ambush Entertainment, Cold Iron Pictures
Другие названия
Answers to Nothing, Відповіді ні до чого, Ответы ни к чему

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Ответы ни к чему - Трейлер
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