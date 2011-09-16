Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Прекрасное завтра
Прекрасное завтра - Трейлер
Киноафиша Фильмы Прекрасное завтра

Прекрасное завтра

, 2011
Россия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Прекрасное завтра
Прекрасное завтра - Трейлер
Прекрасное завтра  Трейлер

О фильме

Попытка увидеть наше время глазами обычного человека, чья молодость пришлась на начало 90-х; создатели фильма постарались взглянуть на историю «новой России», понять, почему судьба целого поколения — тех, кому сейчас 30—45 лет — сложилась так, а не иначе.

Главный герой фильма — Герман — в 1991 году попадает в больницу и проводит в коме почти 20 лет. За это время Советский Союз перестает существовать и превращается в «новую Россию» — территорию всеобщей нестабильности, политических игр и «дикого» капитализма.

Если встреча с реалиями новой страны для большинства ее жителей стала шоком, то Герман просто оказался выброшен обстоятельствами из одного способа жить — в тот, который он так и не смог принять…

В ролях

Сергей Соколинский
Александр Кайданов
Вячеслав Никаноров
Кирилл Щеголихин
Екатерина Карманова
Режиссер Сергей Соколинский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 16 сентября 2011
Дата выхода
16 сентября 2011 Россия 18+
16 сентября 2011 Казахстан
16 сентября 2011 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Прекрасное завтра - Трейлер
Прекрасное завтра Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше