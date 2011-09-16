Попытка увидеть наше время глазами обычного человека, чья молодость пришлась на начало 90-х; создатели фильма постарались взглянуть на историю «новой России», понять, почему судьба целого поколения — тех, кому сейчас 30—45 лет — сложилась так, а не иначе.

Главный герой фильма — Герман — в 1991 году попадает в больницу и проводит в коме почти 20 лет. За это время Советский Союз перестает существовать и превращается в «новую Россию» — территорию всеобщей нестабильности, политических игр и «дикого» капитализма.

Если встреча с реалиями новой страны для большинства ее жителей стала шоком, то Герман просто оказался выброшен обстоятельствами из одного способа жить — в тот, который он так и не смог принять…