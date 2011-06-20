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Постер фильма Спрятаться негде
3.0
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3.0

Спрятаться негде

, 2011
Bunnyman
США / ужасы / 18+
Постер фильма Спрятаться негде
3.0

О фильме

Повздорив на пустой дороге с водителем грузовика, шестеро друзей оказываются без машины. Пытаясь добраться до дома пешком, они сталкиваются с маньяком в костюме зайца...

В ролях

Шерил Тексьера
Rachel
Мэттью Альбрехт
Bunnyman
Вероника Вайли
Jennifer
Matthew Stiller
Bunnyman
Matthew Stiller
Bunnyman
Alaina Gianci
Tiffany
Scott Kuza
Pops
Scott Kuza
Pops
David Scott
Joe
Lucia Sullivan
Melissa
Joseph Darden
Jacob
Joshua Lang
Truck Driver
Режиссер Карл Линдберг
Сценарист Карл Линдберг
Композитор Peter Scartabello
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 июня 2011
Дата выхода
21 июня 2011 Россия 18+
8 марта 2013 Германия
21 июня 2011 Казахстан
20 июня 2011 США
21 июня 2011 Украина
MPAA R
Производство ANOC Productions
Другие названия
Bunnyman, The Bunnyman Massacre, Спрятаться негде, Bunnyman: Grindhouse Edition

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 12 голосов
3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

John [едут за медленным грузовиком] Да ну, блин!
Rachel Джон, просто объедь его.
John Попробую — он всё время меняется.
[он обгоняет грузовик; позже грузовик обгоняет его; после этого в сцене много звуков гудков между репликами]
John Не может такого быть.
[он снова обгоняет грузовик]
Rachel Он прибавляет скорость.
Tiffany О боже!
John Что? Слушай, извини, я не хотел.
[пауза]
John Он дал нам проехать.
Rachel Джон, он очень близко.
John Да, вижу. Может, он просто обойдет. Ладно.
Rachel Чего он хочет? Что мы сделали?
John Не знаю.
Jenn Джон?
John Да, вижу его!
Jack [грузовик врезается сзади] Ух! Что за х#рня творится?
John [смотрит в боковое зеркало] Чёрт, ладно, урок усвоили!
Jenn Джон, просто съедь на обочину.
John Да ну тебя, ублюдок. Дорога свободна. Может, я заставлю его врезаться в эту машину.
Rachel [их снова бьют] Серьёзно, Джон, нам надо съехать сейчас же.
John Ладно, ладно. Если у кого нет возражений и предложений, я съеду.
Rachel Что?
John Очень надеюсь, что это хорошая идея.
Tiffany Кто-то должен выйти и извиниться.
John За что?
Tiffany Не знаю! Очевидно, мы его разозлили!
John Я с этим разберусь.
Jenn Нет, нет, ты и так уже достаточно натворил!

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