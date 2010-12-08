Турист, 2010

В центре сюжета оказывается американский турист Фрэнк Тапело, овдовевший учитель математики из Калифорнии. Следующий поездом в Венецию, он привлекает внимание красавицы Элизы. Случайное, на первый взгляд, знакомство оборачивается для обоих героев чередой интриг, приключений и опасностей.
Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей.