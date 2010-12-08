Турист, 2010

Наша рецензия

Скорее всего, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк даже не подозревает, сколь точно озаглавлен его новый фильм. И основная интрига здесь, конечно же, не в том, кто из героев – всамделишный турист, а кто – ловко маскирующийся мошенник: сам Доннерсмарк и есть главный турист. Турист по устройству мысли, по способу смотреть на вещи. Доннерсмарковская Венеция снята на пленку как пейзаж для открытки, как набор архитектурно достопримечательных видов, и то, что разворачивается/сворачивается в…