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Турист Турист
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The Tourist

Турист, 2010

2010 / США
7.8 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается американский турист Фрэнк Тапело, овдовевший учитель математики из Калифорнии. Следующий поездом в Венецию, он привлекает внимание красавицы Элизы. Случайное, на первый взгляд, знакомство оборачивается для обоих героев чередой интриг, приключений и опасностей.

  • Изначально на главную женскую роль претендовала Шарлиз Терон, а на главную мужскую – Том Круз и Сэм Уортингтон.
  • Специально для съемок в фильме Анджелина Джоли научилась управлять катером. Сцены с катерами, разъезжающими по венецианским каналами, были сняты за семь ночей.
  • Все наряды для Элизы, за исключением одного винтажного серого платья, были сшиты вручную специально для фильма.
  • Ради съемок в “Туристе” Пол Беттани отказался от участия в картине “Король говорит!” (2009). Позднее актер назвал это решение “самой большой ошибкой” в своей кинокарьере.
  • Александр Пирс – это также имя печально известного тасманского каннибала. Между 1823 и 1824 годами он убил и съел пятерых мужчин.
  • Съемки фильма прошли в Париже и Венеции, включая Hotel Royal Danieli, расположенный в историческом здании Палаццо Дандоло на Гранд-канале в районе Сан-Марко.
  • Работа над фильмом закончилась за рекордные 11 месяцев, в том числе в связи с занятостью Джонни Деппа на съемках четвертой части “Пиратов Карибского моря”.
     

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей.

7.8 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 5 января 2011
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 8 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Пол Беттани
Пол Беттани
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Турист 12 постеров
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Турист

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Наша рецензия
Скорее всего, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк даже не подозревает, сколь точно озаглавлен его новый фильм. И основная интрига здесь, конечно же, не в том, кто из героев – всамделишный турист, а кто – ловко маскирующийся мошенник: сам Доннерсмарк и есть главный турист. Турист по устройству мысли, по способу смотреть на вещи. Доннерсмарковская Венеция снята на пленку как пейзаж для открытки, как набор архитектурно достопримечательных видов, и то, что разворачивается/сворачивается в…
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KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела «Туриста» и несколько разочарована. Это очень, конечно, красивый фильм. Ради одних видов Венеции стоит на него сходить. Джонни Депп после… Читать дальше…
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Пойду на «Туриста» еще раз и детям даже покажу (осторожно, с определенного возраста!). Во-первых, показать, что такое актерское перевоплощение – они… Читать дальше…
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