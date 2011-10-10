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7.3
Киноафиша
Фильмы
Пять
7.3
Пять
, 2012
Five
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
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7.3
Пять
Трейлер
Трейлер
О фильме
Антология из пяти короткометражных фильмов о том как рак молочной железы влияет на жизнь людей.
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В ролях
Джиннифер Гудвин
Charlotte
Линдси Фонсека
Cheyanne
Патришия Кларксон
Mia
Джошуа Даллас
Джош Холлоуэй
Bill
Ксандер Беркли
Дэвид Эйгенберг
Розарио Доусон
Lili
Джинн Трипплхорн
Dr. Pearl Jarente
Ава Акрес
Pearl at 7
Карла Галло
Laura
Аиша Хиндс
Bernice
Режиссер
Дженнифер Энистон
,
Пэтти Дженкинс
,
Деми Мур
,
Алишиа Кис
,
Пенелопа Сфирис
Сценарист
Stephen Godchaux
,
Jill Gordon
,
Марта Кауффман
,
Howard J. Morris
Композитор
Lorne Balfe
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
10 октября 2011
Дата выхода
10 октября 2011
Россия
12+
10 октября 2011
Казахстан
10 октября 2011
США
10 октября 2011
Украина
Производство
Echo Films, Sony Pictures Television
Другие названия
Five, Cinco, Cinci, Cinco pela Cura, Küzdelem a rákkal, Pět žen, Pięć, Un combat, 5 destins, Пять
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
14
голосов
6.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Пять
Трейлер
0
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Кадры из фильма
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