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Постер фильма Пять
7.3
Пять - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пять
7.3

Пять

, 2012
Five
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пять
7.3
Пять - Трейлер
Пять  Трейлер

О фильме

Антология из пяти короткометражных фильмов о том как рак молочной железы влияет на жизнь людей.

В ролях

Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Charlotte
Линдси Фонсека
Линдси Фонсека
Cheyanne
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Mia
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй
Bill
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Lili
Джинн Трипплхорн
Джинн Трипплхорн
Dr. Pearl Jarente
Ава Акрес
Ава Акрес
Pearl at 7
Карла Галло
Карла Галло
Laura
Аиша Хиндс
Аиша Хиндс
Bernice
Режиссер Дженнифер Энистон, Пэтти Дженкинс, Деми Мур, Алишиа Кис, Пенелопа Сфирис
Сценарист Stephen Godchaux, Jill Gordon, Марта Кауффман, Howard J. Morris
Композитор Lorne Balfe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 октября 2011
Дата выхода
10 октября 2011 Россия 12+
10 октября 2011 Казахстан
10 октября 2011 США
10 октября 2011 Украина
Производство Echo Films, Sony Pictures Television
Другие названия
Five, Cinco, Cinci, Cinco pela Cura, Küzdelem a rákkal, Pět žen, Pięć, Un combat, 5 destins, Пять

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Пять - Трейлер
Пять Трейлер
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