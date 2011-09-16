Шпион, выйди вон!, 2011

Многие сотрудники британской разведки догадывались, что в ее руководстве давно засел «крот», работающий на Россию. Но те, кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отставке. Остальные предпочитали помалкивать. Но подтверждение существования русского агента пришло с совсем неожиданной стороны. Начинается тайное расследование, возглавляемое находящимся в отставке Джорджем Смайли. И никто, включая высшее руководство разведки, не должен догадаться, что на крота снова объявлена охота.