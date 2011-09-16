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Шпион, выйди вон! Шпион, выйди вон!
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Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Шпион, выйди вон!, 2011

2011 / Франция / Великобритания
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Европа, конец 1970-х годов. Агент-разведчик в отставке Джордж Смайли возвращается в МИ-6, чтобы расследовать цепь запутанных событий и разоблачить советского “крота”, засевшего в верхушке британской контрразведки.

  • Оригинальное название фильма переводится как “Лудильщик, портной, солдат, шпион”. Эти профессии перечисляются в популярной английской детской считалочке и являются кодовыми именами главных персонажей.
  • Роль Джорджа Смайли стала первой ролью в карьере Гэри Олдмана, принесшей ему номинацию на “Оскар”.
  • Одним из первоначальных кандидатов на роль Смайли стал Джон Херт, который в итоге сыграл в фильме Контролера.
  • Чтобы обзавестись небольшим животом, часто свойственным для людей пожилого возраста, Гэри Олдман ел много заварного крема и патоки.
  • Том Харди заменил Майкла Фассбендера в роли Рикки Тарра. Одной из причин его утверждения на роль, по словам продюсера картины Тима Бевана, стала его схожесть с молодым Робертом Редфордом.
  • На роль Перси Аллелайна, которого сыграл Тоби Джонс, изначально рассматривался Джаред Харрис, который в итоге ушел из проекта из-за занятости на съемках картины “Шерлок Холмс. Игра теней”.
  • Автор оригинального романа Джон Ле Карре появляется в эпизодической роли гостя на вечеринке.

Многие сотрудники британской разведки догадывались, что в ее руководстве давно засел «крот», работающий на Россию. Но те, кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отставке. Остальные предпочитали помалкивать. Но подтверждение существования русского агента пришло с совсем неожиданной стороны. Начинается тайное расследование, возглавляемое находящимся в отставке Джорджем Смайли. И никто, включая высшее руководство разведки, не должен догадаться, что на крота снова объявлена охота.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 8 декабря 2011
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 16 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Томас Альфредсон
Томас Альфредсон
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Том Харди
Том Харди
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Марк Стронг
Марк Стронг
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Все актеры и съемочная группа
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BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший адаптированный сценарий
BAFTA - премия Британской киноакадемии Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень мне интересно, как обыграют русскую тему в классическом в общем-то детективе про эталонную британскую разведку в «Шпион, выйди вон!», который… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Я уже не могу как хочу посмотреть «Шпион, выйди вон!». Видели трейлер и кадры? Ну прямо ультра классика и просто Штирлиц! Такие старорежимные… Читать дальше…
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саундтрек фильма Шпион, выйди вон!
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