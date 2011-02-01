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Крошка из Беверли-Хиллз 2 Крошка из Беверли-Хиллз 2
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Beverly Hills Chihuahua 2

Крошка из Беверли-Хиллз 2, 2010

2010 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Только что поженившись, Папи и Хлоя стараются не отходить от своих пятерых щенков Папи-младшего, Лалы, Розы, Али и Пепа, которые бегают по дому, создавая проблему за проблемой. Однако Папи проявляет мягкость к щенкам и иногда рассказывает им об их древних предках, воинах чихуахуа. Тем временем Сэм, владелец Папи и щенков, узнает, что банк планирует забрать дом его родителей и продать его. Хлоя и остальные собаки решают участвовать в выставке собак, чтобы выиграть крупный денежный приз и помочь им. Папи начинает выигрывать конкурс, но в итоге его дисквалифицируют из-за отсутствия документов о породе, отдав первое место высокомерному и тщеславному французскому пуделю по кличке Апполин. Теперь героям нужно срочно найти другой способ достать деньги. Смогут ли они успеть вовремя? 

  • Режиссер фильма Алекс Замм пригласил Карлоса Алазраки для озвучивания Папи в сиквеле и даже записал все его реплики: ему понравилось, как Алазраки однажды предоставил свой голос чихуахуа, которая появлялась в рекламе Taco Bell в конце 90-х. Но потом Замм подумал, что некоторые фанаты могут быть разочарованы тем, что Джордж Лопес не повторил свою роль Папи, поэтому он попросил актера вернуться. 
  • Это второй раз, когда Элейн Хендрикс сыграла злодейку в диснеевском фильме. Первым была злобная мачеха Мередит Блейк в фильме «Ловушка для родителей».

Хлоя и Папи возвращаются в Беверли-Хиллз, где они поженились и стали счастливыми родителями на удивление вредных щенков, в то время как Сэм Кортес должен бороться, чтобы не выселили его родителей.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 февраля 2011
Премьера в мире 1 февраля 2011
Возраст 18+
MPAA G
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Алекс Замм
В ролях
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Кристин Лэйкин
Кристин Лэйкин
Захари Гордан
Захари Гордан
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крошка из Беверли-Хиллз 2 2 постера
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