Крошка из Беверли-Хиллз 2, 2010

Только что поженившись, Папи и Хлоя стараются не отходить от своих пятерых щенков Папи-младшего, Лалы, Розы, Али и Пепа, которые бегают по дому, создавая проблему за проблемой. Однако Папи проявляет мягкость к щенкам и иногда рассказывает им об их древних предках, воинах чихуахуа. Тем временем Сэм, владелец Папи и щенков, узнает, что банк планирует забрать дом его родителей и продать его. Хлоя и остальные собаки решают участвовать в выставке собак, чтобы выиграть крупный денежный приз и помочь им. Папи начинает выигрывать конкурс, но в итоге его дисквалифицируют из-за отсутствия документов о породе, отдав первое место высокомерному и тщеславному французскому пуделю по кличке Апполин. Теперь героям нужно срочно найти другой способ достать деньги. Смогут ли они успеть вовремя?