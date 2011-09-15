Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кровавый выстрел
1 постер
Кровавый выстрел

Blood Shot 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 5 марта 2014
Премьера в мире 15 сентября 2011
Дата выхода
15 сентября 2011 Россия 16+
4 декабря 2014 Германия
15 сентября 2011 Казахстан
29 октября 2013 Канада
1 августа 2013 Румыния 18
1 августа 2013 США
15 сентября 2011 Украина
1 ноября 2013 Франция
Бюджет $3 500 000
Производство Infinite Justice Productions, Andrew Wyly Film Company, Fine Lookin' Productions
Другие названия
Blood Shot, Blood Shot - Justicia Sangrienta, Justicia Sangrienta, Krwawy strzał, Vampire Assassin, Кровавый выстрел, ブラッドショット: ヴァンパイア・エージェント
Режиссер
Дитрих Джонстон
В ролях
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Джефф Чейз
Джефф Чейз
Майкл Бэйли Смит
Рейтинг фильма

3.8
Оцените 15 голосов
3.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
