Елена, 2010

Елена и Владимир пожилая пара. Владимир – состоятельный и холодный, а Елена – выходец из скромной среды и послушная жена. Они познакомились очень поздно, и у каждого есть дети от предыдущих браков. Сын Елены – безработный, он не может содержать семью, постоянно просит взаймы денег. Дочь Владимира – беззаботная молодая женщина, у которой с отцом плохие отношения. Из-за сердечного приступа Владимир попадает в больницу, где понимает, что ему осталось недолго. Он решает, что дочь будет единственной наследницей его богатства, и объявляет об этом Елене. Ее надежды на помощь сыну исчезают. Тогда ранее застенчивая и покорная домохозяйка придумывает коварный план, чтобы дать своему сыну реальный шанс в жизни…
История пожилой семейной пары Елены и Владимира. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от первого брака: у Елены - сын, у Владимира — дочь.
Её сын — безработный, и его жена и дети живут только на деньги, которые дает им Елена. Дочь Владимира – богемная девушка. Владимир попадает в больницу с сердечным приступом. Там его навещает дочь, и ее визит все меняет. Владимир объявляет Елене, что решил изменить завещание – все деньги получит его дочь, а Елене достанется небольшая пожизненная рента. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок.