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Елена Елена
Киноафиша Фильмы Елена

Елена, 2010

2010 / Россия
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22 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Елена и Владимир пожилая пара. Владимир – состоятельный и холодный, а Елена – выходец из скромной среды и послушная жена. Они познакомились очень поздно, и у каждого есть дети от предыдущих браков. Сын Елены – безработный, он не может содержать семью, постоянно просит взаймы денег. Дочь Владимира – беззаботная молодая женщина, у которой с отцом плохие отношения. Из-за сердечного приступа Владимир попадает в больницу, где понимает, что ему осталось недолго. Он решает, что дочь будет единственной наследницей его богатства, и объявляет об этом Елене. Ее надежды на помощь сыну исчезают. Тогда ранее застенчивая и покорная домохозяйка придумывает коварный план, чтобы дать своему сыну реальный шанс в жизни…

  • Изначально планировалось, что фильм будет снят на английском языке под названием «Helen», а Елену, Владимира и Сергея звали Хелен, Ричард и Дэн соответственно. Андрей Звягинцев отказался от этой идеи, когда понял, что работа с английским продюсером будет означать «преодоление проблем творческого метода, языка кино». Вскоре он предложил сценарий Александру Роднянскому, а на следующий день после того, как Роднянский его прочитал, он позвонил Звягинцеву и сказал: «Начнем».
  • По словам Андрея Звягинцева, актерская игра Елены Лядовой, исполнившей роль дочери Владимира, была настолько органичной потрясающей, что под конец съемок ему захотелось, чтобы ее роль была побольше.
  • Квартал, в которой живут Елена и Владимир, находится в Хамовниках, престижном районе в центре Москвы. По состоянию на 2012 год одна квартира в этом доме стоила около 10 миллионов долларов. (Сама их квартира и ее интерьер, однако, были сняты в павильоне, с искусственными деревьями.) Квартал, в котором проживает семья Сергея, и электростанция находятся в районе Бирюлево Западное на южной окраине Москвы. Звягинцев скрыл локации, заменив на время съемок все уличные знаки.
  • Сцены с посещением Владимиром спортзала снимали, когда у сыгравшего его Андрея Смирнова было сломано два ребра. Он сломал их случайно, «балуясь» со своим сыном за пределами съемочной площадки. Ему было стыдно признаться в этом съемочной группе, поэтому он сказал, что поскользнулся на полу в ванной.
  • В 2014 году вышла книга «Елена. Создание фильма Андрея Звягинцева». В нее вошел более ранний вариант сценария, у которого был другой финал. После того, как свет у Сергея погас, в последней сцене была бы показана Елена, уезжающая из церкви на машине Владимира, а последним кадром стал бы вид на алтарь в церкви, с медленно угасающим пламенем.

История пожилой семейной пары Елены и Владимира. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от первого брака: у Елены - сын, у Владимира — дочь.

Её сын — безработный, и его жена и дети живут только на деньги, которые дает им Елена. Дочь Владимира – богемная девушка. Владимир попадает в больницу с сердечным приступом. Там его навещает дочь, и ее визит все меняет. Владимир объявляет Елене, что решил изменить завещание – все деньги получит его дочь, а Елене достанется небольшая пожизненная рента. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок.

7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 29 сентября 2011
Премьера в мире 21 мая 2011
Прокатчик Нон-Стоп Продакшн
Режиссер
Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев
В ролях
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Юра Борисов
Юра Борисов
Елена Лядова
Елена Лядова
Алексей Розин
Алексей Розин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Елена 3 постера
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Елена

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Наша рецензия
Третья полнометражная режиссерская работа Андрея Звягинцева в определенном отношении довольно сильно отличается от первых двух. Если в «Возвращении» и «Изгнании» действие происходило в некоторой более-менее условной реальности, так или иначе отграниченной от бурь повседневной жизни, то сюжет «Елены» разворачивается в самой гуще последних. Эта смена пространства дала очень интересные плоды, наглядно показав, какой видят повседневность – даже вне…
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Тома 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 03/10/2011 - 00:11:20):о есть - этот фильм, вообще, дно кинематографа?Если человек хочет сказать что-то, или снять фильм, мне… Читать дальше…
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12):Только жизни героев абсолютно пустые, в этом главное неправдоподобие В десятку!!! У меня было точно такое же… Читать дальше…
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