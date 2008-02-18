Оповещения от Киноафиши
6.7 Рейтинг IMDb: 5.8
Киноафиша Фильмы Дай мне руку

Дай мне руку

Donne-moi la main 18+
О фильме

Фильм повествует о братьях-близнецах Антуане и Квентине, отправляющихся на похороны своей матери, которую им так и не довелось узнать при жизни.
Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 февраля 2008
Дата выхода
29 сентября 2011 Россия DalmatianFilm
29 сентября 2011 Беларусь
29 сентября 2011 Казахстан
29 сентября 2011 Украина
18 февраля 2008 Франция
Сборы в мире $54 147
Производство Local Films, Adam Productions, Busse & Halberschmidt
Другие названия
Donne-moi la main, Give Me Your Hand, Daj mi ruku, Dame la mano, Dame tu mano, Me Dê a Mão, Podaj mi dłoń, Reich mir deine Hand, Дай мне руку
Режиссер
Паскаль Винсент
В ролях
Александр Карриль
Виктор Карриль
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Фернандо Рамалло
Катрин Засс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
