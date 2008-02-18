Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Рейтинги
6.7
Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
4 постера
Киноафиша
Фильмы
Дай мне руку
Дай мне руку
Donne-moi la main
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Фильм повествует о братьях-близнецах Антуане и Квентине, отправляющихся на похороны своей матери, которую им так и не довелось узнать при жизни.
Развернуть
Страна
Германия / Франция
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
18 февраля 2008
Дата выхода
29 сентября 2011
Россия
DalmatianFilm
29 сентября 2011
Беларусь
29 сентября 2011
Казахстан
29 сентября 2011
Украина
18 февраля 2008
Франция
Сборы в мире
$54 147
Производство
Local Films, Adam Productions, Busse & Halberschmidt
Другие названия
Donne-moi la main, Give Me Your Hand, Daj mi ruku, Dame la mano, Dame tu mano, Me Dê a Mão, Podaj mi dłoń, Reich mir deine Hand, Дай мне руку
Режиссер
Паскаль Винсент
В ролях
Александр Карриль
Виктор Карриль
Анаис Демустье
Фернандо Рамалло
Катрин Засс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про близнецов
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
