Последняя любовь на Земле, 2010

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла. Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают – им уже не прожить друг без друга.

Но что останется от их отношений, когда пропадут последние чувства?