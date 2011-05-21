Последняя любовь на Земле, 2010

По всему миру распространяется странная эпидемия: заболевшие люди внезапно одно за другим теряют свои чувства. Сначала происходит потеря обоняния, которую часто предвещает деструктивная истерика. История сосредоточена на двух людях: Сьюзен, одной из группы эпидемиологов, которые пытаются найти причины болезни, и Майкле, поваре, который работает в оживленном ресторане, расположенном рядом с квартирой Сьюзен, и старается добавить в еду как можно больше вкуса, чтобы помочь людям, которые потеряли вкус. Герои встречаются случайно и знакомятся друг с другом все лучше по мере развития эпидемии. Вскоре их отношения превращаются в романтические, но возможна ли любовь в этом изменившимся мире без чувств?
Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла. Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают – им уже не прожить друг без друга.
Но что останется от их отношений, когда пропадут последние чувства?
Про смерть все ясно, и про конец света тоже. И что надо вглубь заглядывать, тоже понятно. И если… Читать дальше…
Не люблю, когда так прямолинейно, в лоб, типа, покайтесь и возлюбите, меня так и тянет увернуться.
посыл-то, может, и… Читать дальше…