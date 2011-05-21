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Последняя любовь на Земле Последняя любовь на Земле
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Perfect Sense

Последняя любовь на Земле, 2010

2010 / Германия / Великобритания
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

По всему миру распространяется странная эпидемия: заболевшие люди внезапно одно за другим теряют свои чувства. Сначала происходит потеря обоняния, которую часто предвещает деструктивная истерика. История сосредоточена на двух людях: Сьюзен, одной из группы эпидемиологов, которые пытаются найти причины болезни, и Майкле, поваре, который работает в оживленном ресторане, расположенном рядом с квартирой Сьюзен, и старается добавить в еду как можно больше вкуса, чтобы помочь людям, которые потеряли вкус. Герои встречаются случайно и знакомятся друг с другом все лучше по мере развития эпидемии. Вскоре их отношения превращаются в романтические, но возможна ли любовь в этом изменившимся мире без чувств? 

  • Денис Лоусон, сыгравший Босса, в реальной жизни является дядей Юэна МакГрегора, исполнившего роль Майкла. 
  • В сцене, где Юэн МакГрегор слизывает крем для бритья с тела Евы Грин в ванне, на самом деле на нее был нанесен вспененный белый шоколад. Кусок мыла, в который он откусывает в том же эпизоде, тоже был сделан из белого шоколада.
  • Чтобы подготовиться к своей роли, Ева Грин провела несколько дней в лабораториях Глазго, наблюдая за биологами и эпидемиологами. Хотя ей понравился этот опыт, у нее были некоторые трудности с пониманием их сильного шотландского акцента.

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла. Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают – им уже не прожить друг без друга.

Но что останется от их отношений, когда пропадут последние чувства?

7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 ноября 2011
Премьера онлайн 23 марта 2020
Премьера в мире 21 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвид Маккензи
Дэвид Маккензи
В ролях
Ева Грин
Ева Грин
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Денис Лоусон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последняя любовь на Земле 6 постеров
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Последняя любовь на Земле
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ILM от 21/12/2011 - 22:31:46

Про смерть все ясно, и про конец света тоже. И что надо вглубь заглядывать, тоже понятно. И если… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не понравилось совсем.
Не люблю, когда так прямолинейно, в лоб, типа, покайтесь и возлюбите, меня так и тянет увернуться.
посыл-то, может, и… Читать дальше…
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