Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок, 2011

Четверка закадычных друзей окончательно оправилась от последствий предыдущего мальчишника и отправилась в Таиланд на свадьбу Стю, дав себе зарок не напиваться как в прошлый раз. Но и на этот раз все снова пошло не по плану: они вновь просыпаются неизвестно где и совершенно ничего не помнят. Друзья начинают восстанавливать события вчерашнего дня, следуя по подсказкам, среди которых неизвестные визитки в карманах, татуировка на пол-лица, живая обезьянка и чей-то палец в миске со льдом...
Фил, Стью, Алан и Даг едут в экзотический Таиланд на свадьбу Стью. После незабываемой холостяцкой вечеринки в Вегасе, Стью решил не полагаться на судьбу и предпочел тихий, спокойный предсвадебный завтрак. Но все пошло не по плану. То, что случилось в Вегасе, уже случилось в Вегасе, но что случится в Бангкоке, они и представить себе не могли!
- был тигр = стала обезьяна
- потеряли одного друга = потеряли Тедди
- нашли… Читать дальше…
Помилуйте, о каком остроумии речь!
Мужики с большого бодуна очнулись едва живые… Читать дальше…