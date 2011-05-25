Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок, 2011

Четверка закадычных друзей окончательно оправилась от последствий предыдущего мальчишника и отправилась в Таиланд на свадьбу Стю, дав себе зарок не напиваться как в прошлый раз. Но и на этот раз все снова пошло не по плану: они вновь просыпаются неизвестно где и совершенно ничего не помнят. Друзья начинают восстанавливать события вчерашнего дня, следуя по подсказкам, среди которых неизвестные визитки в карманах, татуировка на пол-лица, живая обезьянка и чей-то палец в миске со льдом...