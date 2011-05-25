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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
Киноафиша Фильмы Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
The Hangover Part II

Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок, 2011

2011 / США
8.3 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Четверка закадычных друзей окончательно оправилась от последствий предыдущего мальчишника и отправилась в Таиланд на свадьбу Стю, дав себе зарок не напиваться как в прошлый раз. Но и на этот раз все снова пошло не по плану: они вновь просыпаются неизвестно где и совершенно ничего не помнят. Друзья начинают восстанавливать события вчерашнего дня, следуя по подсказкам, среди которых неизвестные визитки в карманах, татуировка на пол-лица, живая обезьянка и чей-то палец в миске со льдом...

  • В сцене, где Стью обнаруживает татуировку на своем лице, Брэдли Купер расхохотался по-настоящему. Тодд Филлипс решил сохранить этот дубль в фильме. 
  • Во время съемок сцены, где Стю танцует на улице без рубашки, актер Эд Хелмс страдал от сильного пищевого отравления. В перерывах между дублями он сворачивался в позу эмбриона и приходил в себя. 
  • Бывший президент США Билл Клинтон посетил съемочную площадку во время съемок Бангкоке. После этого в новостях появилась ошибочная информация о том, что он сыграл эпизодическую роль в фильме. 
  • Изначально роль татуировщика должен был сыграть Мэл Гибсон, но от этой идеи отказались из-за протестов актеров и съемочной группы, и его заменил Лиам Нисон. Позже режиссер принял решение переснять эту сцену, но Нисон уже не смог вернуться к роли, так как был занят. В результате сцену пересняли с Ником Кассаветисом.

Фил, Стью, Алан и Даг едут в экзотический Таиланд на свадьбу Стью. После незабываемой холостяцкой вечеринки в Вегасе, Стью решил не полагаться на судьбу и предпочел тихий, спокойный предсвадебный завтрак. Но все пошло не по плану. То, что случилось в Вегасе, уже случилось в Вегасе, но что случится в Бангкоке, они и представить себе не могли!

8.3 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 июня 2011
Премьера онлайн 20 мая 2014
Премьера в мире 25 мая 2011
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Джастин Барта
Джастин Барта
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок 12 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Tomurka 2 апреля 2015, 12:51
Точно сказано, что вторая часть - просто зеркальное отражение первой:
- был тигр = стала обезьяна
- потеряли одного друга = потеряли Тедди
- нашли… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leelu, 08/06/2011 - 09:39:52):Остроумия не хватало явно.

Помилуйте, о каком остроумии речь!

Мужики с большого бодуна очнулись едва живые… Читать дальше…
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саундтрек фильма Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Guilty pleasure: пересматриваем глупые комедии на английском Не у всех в этом декабре было много поводов посмеяться. Поэтому мы вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng собрали для вас самые дурацкие и смешные комедии. Советуем посмотреть их в оригинале ― заодно и язык подтянете!
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5 января 2023 13:00
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