5.6 Рейтинг IMDb: 4.9
Американские жиголо

Cougars Inc. 18+
О фильме

Сэм был выгнан из всех школ по всей стране. Когда он узнаёт, что его мать больше не может позволить себе обучать его в школе, он и его друзья начинают своё собственное эскорт обслуживание, Корпорация Пум, чтобы помочь заплатить за его обучение. В этой новой весёлой работе Сэм и его друзья изучают поколение Пум, которые отчаянно пытаются остаться молодыми и каждый урок, который им преподают им нравится всё больше.

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 апреля 2011
Дата выхода
21 апреля 2011 Россия 16+
21 апреля 2011 Германия
21 апреля 2011 Казахстан
10 мая 2011 США
21 апреля 2011 Украина
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Производство Lookout Films, StoneBrook Entertainment
Другие названия
Cougars Inc., Desperate Wives, Dịch Vụ Sung Sướng, Loverboys, Loverboys - Callboys im Einsatz, Mother's Little Helpers, Randiügynökség, Sarantares en drasi, Американские жиголо, Американські жиголо
Режиссер
К. Эшер Левин
К. Эшер Левин
В ролях
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Сара Хайлэнд
Сара Хайлэнд
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6
15 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

