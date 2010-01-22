Vince Pierce Раньше они везли треску из Аляски прямо в Китай. Держали рыбу в больших чанах на корабле. К тому времени, как треска доходила до Китая, мясо становилось мягким и безвкусным. Тогда один парень придумал, что если положить в эти чаны трески и сома, то сом будет держать треску в тонусе. И в жизни есть такие люди — сомы. Они заставляют тебя быть начеку. Они заставляют тебя гадать, думать, оставаться свежим. И я благодарен Богу за сомов, потому что без них мы были бы скучными, занудными и унылыми, если бы у нас не было тех, кто постоянно подгоняет и не даёт расслабиться.