Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Супергёрл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Как я дружил в социальной сети
7.1
Как я дружил в социальной сети - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Как я дружил в социальной сети
7.1

Как я дружил в социальной сети

, 2010
Catfish
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Как я дружил в социальной сети
7.1
Как я дружил в социальной сети - Трейлер 2
Как я дружил в социальной сети  Трейлер 2

О фильме

Однажды нью-йоркский редактор Нев, познакомившись с юной художницей и ее мамой, случайно зафрендил в Facebook’e ее старшую сестру Меган Фаччио. Так началась онлайн-дружба Нева и Меган, развитие которой решили задокументировать на видео два молодых режиссера. Приятный флирт превращается в горячее желание Нева перейти «из онлайна в реал» в отношениях с красоткой. Но растет и подозрение, что Меган - не та, за кого себя выдает. Чтобы узнать правду, трое друзей решаются на путешествие, которое изменит их жизнь навсегда.

В ролях

Меган Фаччио
Эриель Шульман
Эриель Шульман
Self
Янив Шульман
Self
Генри Джуст
Генри Джуст
Self
Angela Wesselman-Pierce
Self
Melody C. Roscher
Self
Wendy Whelan
Dancer: Morphoses
Craig Hall
Dancer: Morphoses
Тайлер Пек
Dancer: Morphoses
Дрю Джейкоби
Dancer: Morphoses
Rubi Pronk
Dancer: Morphoses
Режиссер Генри Джуст, Эриель Шульман
Композитор Марк Мазерсбо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 17 декабря 2010
Премьера в мире 22 января 2010
Дата выхода
17 марта 2011 Россия Premium Film 16+
17 марта 2011 Беларусь
17 марта 2011 Казахстан
17 сентября 2010 США
17 марта 2011 Украина
17 сентября 2010 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $30 000
Сборы в мире $3 533 711
Производство Supermarché, Hit The Ground Running Films
Другие названия
Catfish, Catfish - en Facebook-affære, Catfish/キャットフィッシュ, Kasskala, Pangasius, Sum, Как я дружил в социальной сети, 캣피쉬, 非識不可, 非识不可

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Как я дружил в социальной сети - Трейлер 2
Как я дружил в социальной сети Трейлер 2
Как я дружил в социальной сети - Трейлер с субтитрами
Как я дружил в социальной сети Трейлер с субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Vince Pierce Раньше они везли треску из Аляски прямо в Китай. Держали рыбу в больших чанах на корабле. К тому времени, как треска доходила до Китая, мясо становилось мягким и безвкусным. Тогда один парень придумал, что если положить в эти чаны трески и сома, то сом будет держать треску в тонусе. И в жизни есть такие люди — сомы. Они заставляют тебя быть начеку. Они заставляют тебя гадать, думать, оставаться свежим. И я благодарен Богу за сомов, потому что без них мы были бы скучными, занудными и унылыми, если бы у нас не было тех, кто постоянно подгоняет и не даёт расслабиться.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Как я дружил в социальной сети

Покидая Неверленд
Покидая Неверленд документальный
2019, США
7.0
Три одинаковых незнакомца
Три одинаковых незнакомца документальный, драма, детектив
2018, Великобритания
7.0
Щекотка
Щекотка документальный
2016, Новая Зеландия
7.0
Волчья стая
Волчья стая документальный, биография
2015, США
7.0
Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса
Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса документальный
2014, США
7.0
Самозванец
Самозванец документальный, триллер
2012, США / Великобритания
6.0
Проект Ним
Проект Ним документальный
2011, Великобритания
7.0
Выход через сувенирную лавку
Выход через сувенирную лавку документальный
2010, США / Великобритания
7.0
Таймер
Таймер драма, мелодрама, фэнтези, комедия
2009, США
6.0
Двойная порция
Двойная порция комедия, драма, документальный
2004, США
7.0
Боулинг для Колумбины
Боулинг для Колумбины комедия, документальный
2002, Канада / США / Германия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею
Почему в СССР обои клеили на газету: решали сразу 2 проблемы – сейчас это уже бессмысленно
Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше