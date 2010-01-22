Однажды нью-йоркский редактор Нев, познакомившись с юной художницей и ее мамой, случайно зафрендил в Facebook’e ее старшую сестру Меган Фаччио. Так началась онлайн-дружба Нева и Меган, развитие которой решили задокументировать на видео два молодых режиссера. Приятный флирт превращается в горячее желание Нева перейти «из онлайна в реал» в отношениях с красоткой. Но растет и подозрение, что Меган - не та, за кого себя выдает. Чтобы узнать правду, трое друзей решаются на путешествие, которое изменит их жизнь навсегда.
|17 марта 2011
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|17 марта 2011
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