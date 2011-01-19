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Самый лучший фильм 3-ДЭ

Samyy luchshiy film 3-DE 18+
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О фильме

История о режиссере-любителе Максиме Утесове, вынужденном зарабатывать себе на жизнь видеопиратсвом. От своего босса – главы преступной банды – Максим получает новое задание: ему необходимо выкрасть пленки фильмов-претендентов на лучший российский фильм года. Однако операция Утесова терпит фиаско, и теперь ему под страхом криминальной расправы предстоит переснять целых семь картин всего за три дня.

  • Для съемок фильма изготовили порядка 500 костюмов. Для пародии на “Тараса Бульбу” были созданы кольчуги, каждая из которых весила около 20 кг.
  • Производством картины занималась продюсерская компания Comedy Club Production при поддержке отечественного видеопортала RuTube.
  • Фильмы, которые по сюжету приходится переснять, – это “Тарас Бульба”, “Адмиралъ”, “Стиляги”, “Кандагар” (в котором снялся сыгравший Виктора Палыча Александр Балуев), “Книга мастеров”, “Утомленные солнцем 2: Предстояние” и “Черная молния”. Также в картине можно заметить пародии на “Глухаря в кино”, “Человека с ружьем”, “Сумерки”, “Перемотку”, “Убить Билла 2”, “Криминальное чтиво”, “Возвращение Супермена”, “Взрывателя” и “Терминатора”.
  • Накануне съемок Гарик Харламов официально покинул шоу Comedy Club.
  • Режиссер картины Кирилл Кузин ранее уже работал на первым полнометражным проектом Comedy Club “Самый лучший фильм” (2008).

Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф.

Но Виктор Палыч подкупает организатора премии Эдуарда Рыкова, чтобы получить картины для нелицензионного копирования. Перевезти фильмы от Рыкова к Виктору Палычу должен Макс Утесов и его друг Саня. Они проваливают задание: пленки сгорают, и друзей начинают разыскивать видеопираты. Единственный способ выжить: за несколько дней переснять знаменитые российские кинокартины. Но вот в чем парадокс: копии Утёсова вполне могут оказаться качественней оригиналов…

Самый лучший фильм 3-ДЭ - трейлер
Самый лучший фильм 3-ДЭ  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 19 января 2011
Дата выхода
20 января 2011 Россия WDSSPR 18+
20 января 2011 Беларусь
19 января 2011 Казахстан
4 февраля 2011 Литва
11 ноября 2011 США
20 января 2011 Украина
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $10 959 765
Производство Comedy Club Production
Другие названия
Samyy luchshiy film 3-DE, The Best Movie 3-DE, Labai rusiškas filmas 3D, Najlepszy film 3, Vislabākā filma 3Dē, Самый лучший фильм 3-ДЭ
Режиссер
Кирилл Кузин
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Александр Балуев
Александр Балуев
Александр Семчев
Александр Семчев
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Нина Русланова
Нина Русланова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.2
Оцените 40 голосов
2.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3662 В жанре «комедия»  1026 В фильмах России  652
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Самый лучший фильм 3-ДЭ - трейлер
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