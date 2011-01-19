Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф.

Но Виктор Палыч подкупает организатора премии Эдуарда Рыкова, чтобы получить картины для нелицензионного копирования. Перевезти фильмы от Рыкова к Виктору Палычу должен Макс Утесов и его друг Саня. Они проваливают задание: пленки сгорают, и друзей начинают разыскивать видеопираты. Единственный способ выжить: за несколько дней переснять знаменитые российские кинокартины. Но вот в чем парадокс: копии Утёсова вполне могут оказаться качественней оригиналов…