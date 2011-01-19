История о режиссере-любителе Максиме Утесове, вынужденном зарабатывать себе на жизнь видеопиратсвом. От своего босса – главы преступной банды – Максим получает новое задание: ему необходимо выкрасть пленки фильмов-претендентов на лучший российский фильм года. Однако операция Утесова терпит фиаско, и теперь ему под страхом криминальной расправы предстоит переснять целых семь картин всего за три дня.
Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф.
Но Виктор Палыч подкупает организатора премии Эдуарда Рыкова, чтобы получить картины для нелицензионного копирования. Перевезти фильмы от Рыкова к Виктору Палычу должен Макс Утесов и его друг Саня. Они проваливают задание: пленки сгорают, и друзей начинают разыскивать видеопираты. Единственный способ выжить: за несколько дней переснять знаменитые российские кинокартины. Но вот в чем парадокс: копии Утёсова вполне могут оказаться качественней оригиналов…
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