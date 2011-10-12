Нечто, 2011

Антарктида, 1982 год. Молодой палеонтолог Кейт Ллойд присоединяется к норвежской команде ученых, обнаруживших подо льдом сооружение, похожее на космический корабль. Неподалеку от конструкции исследователи находят тело загадочного существа, вмерзшего в лед более ста тысяч лет назад. Попытки выяснить природу его происхождения обернутся для героев борьбой за выживание посреди ледяной пустыни.
Научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший крушение инопланетный космический корабль. Группа отчаянных учёных проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенное на свободу Нечто устраивает на исследовательской станции жуткую бойню.