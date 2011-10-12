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Нечто Нечто
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The Thing

Нечто, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Антарктида, 1982 год. Молодой палеонтолог Кейт Ллойд присоединяется к норвежской команде ученых, обнаруживших подо льдом сооружение, похожее на космический корабль. Неподалеку от конструкции исследователи находят тело загадочного существа, вмерзшего в лед более ста тысяч лет назад. Попытки выяснить природу его происхождения обернутся для героев борьбой за выживание посреди ледяной пустыни.

  • Ходили слухи, что режиссер оригинального “Нечто” 1982 года Джон Карпентер хотел принять участие в проекте и сняться в камео, но не смог этого сделать из-за накладок в своем расписании. Позже Карпентер опровергнул эти домыслы.
  • Из-за предъявленных студией требований работа над фильмом продолжалась буквально до последнего момента: финальная версия была закончена всего за две недели до назначенной премьеры в кинотеатрах.
  • Создатели фильма ориентировались на рост Курта Рассела для оценки того, насколько большими должны быть декорации для точного воссоздания норвежского лагеря, поскольку чертежей к оригинальному фильму Карпентера не осталось.
  • Чтобы не пытаться “конкурировать” с образом Курта Рассела из фильма 1982 года, главной героине Кейт Ллойд придали общие черты с персонажем Эллен Рипли из франшизы “Чужой” (1979).
     

Научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший крушение инопланетный космический корабль. Группа отчаянных учёных проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенное на свободу Нечто устраивает на исследовательской станции жуткую бойню.

7.5 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 октября 2011
Премьера в мире 12 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Маттейс ван-Хэйнинген мл
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Эрик Кристиан Олсен
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Джонатан Уолкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нечто 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Выше среднего, но нельзя сказать "вау, супер"...кино с Расселом, просмотренное в детстве вообще ничем не запомнилось и не понравилось,… Читать дальше…
Hammer87 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kirill86, 22/10/2011 - 17:10:43):Фильм на один раз! В начале очень долго раскачиваются. как мне показалось!минут 15-20 летят идут! Фильм без… Читать дальше…
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