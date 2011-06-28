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Трансформеры 3: Темная сторона Луны Трансформеры 3: Темная сторона Луны
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Transformers: The Dark Of The Moon

Трансформеры 3: Темная сторона Луны, 2011

2011 / США
7.9 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Автоботам во главе с Оптимусом Праймом снова приходится вступить в противостояние с десептиконами, жаждущими отомстить за свое недавнее поражение. Преимущество в борьбе получит тот, кто первым доберется до засекреченного космического корабля, некогда обнаруженного американским астронавтами в ходе высадки на Луну.

  • Несмотря на слухи о разногласиях между Меган Фокс и Майклом Бэем, на самом деле именно Стивен Спилберг уволил Фокс из проекта, после того, как та сравнила Майкла Бэя с нацистами.
  • По словам Майкла Бэя, в ходе съемок были уничтожены 532 автомобиля. Машины бесплатно предоставила страховая компания, так как все они были некогда были повреждены из-за наводнения.
  • По словам руководителя отдела визуальных эффектов Скотта Фаррара, физическим прототипом для Сентинела Прайма стал Шон Коннери. Актеру предложили озвучить Прайма, но Коннери отказался, однако Сентинел все же произносит известную реплику “Останется только один”, принадлежащую персонажу Коннери из “Горца” (1986).
  • В сцене с попыткой захвата Сентинела Прайма на автостраде были использованы кадры из предыдущей картины Майкла Бэя “Остров”. Ранее режиссер уже прибегал к подобному приему: для одного из общих планов в первых “Трансформерах” задействовали кадры из “Перл-Харбора”.

Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем не добрыми намерениями. Действие заключительной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.

7.9 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 июня 2011
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 28 июня 2011
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Кен Джонг
Кен Джонг
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Джон Малкович
Джон Малкович
Все актеры и съемочная группа
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
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Наша рецензия
Помнится, вторая часть «Трансформеров» начиналась со слов «великое сострадание» и «глубокое откровение». Примерно к пятой минуте фильма Майкл Бэй, конечно, опомнился и заставил матушку главного героя накушаться студенческих конфет с травкой, а самого героя – весело «проблеваться от инопланетных зародышей», но, видимо, неловкость за «сострадание» с «откровением» крепко запала в трансформированный режиссерский мозг,…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (zhenya_sto, 05/07/2011 - 10:35:24):Трансформеры - безусловно не шедевр, но и никакой не шлак. Это кино не для мозгов, а для глаз. От таких… Читать дальше…
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