Трансформеры 3: Темная сторона Луны, 2011

Автоботам во главе с Оптимусом Праймом снова приходится вступить в противостояние с десептиконами, жаждущими отомстить за свое недавнее поражение. Преимущество в борьбе получит тот, кто первым доберется до засекреченного космического корабля, некогда обнаруженного американским астронавтами в ходе высадки на Луну.
Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем не добрыми намерениями. Действие заключительной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.
В шестидесятых годах, в самый разгар холодной войны, главные господствующие страны… Читать дальше…