О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Гора самоцветов 6
Гора самоцветов 6
сборник
семейный
анимация
О фильме
"Гора самоцветов 6" — это продолжение замечательного анимационного проекта, в который включены 5 новых мультфильмов, созданных в 2010 — 2011 годах.
Гора самоцветов 6
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
1 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2011
Россия
Панорама Кино
1 сентября 2011
Беларусь
1 сентября 2011
Казахстан
1 сентября 2011
Украина
Режиссер
Елена Чернова
Рейтинг мультфильма
6.1
12
голосов
Трейлеры мультфильма
Гора самоцветов 6
Трейлер
