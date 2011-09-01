Оповещения от Киноафиши
Гора самоцветов 6
Гора самоцветов 6

Гора самоцветов 6

"Гора самоцветов 6" — это продолжение замечательного анимационного проекта, в который включены 5 новых мультфильмов, созданных в 2010 — 2011 годах.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2011 Россия Панорама Кино
1 сентября 2011 Беларусь
1 сентября 2011 Казахстан
1 сентября 2011 Украина
Режиссер
Елена Чернова
Фильмы похожие на Гора самоцветов 6
Гора самоцветов 6.9
Гора самоцветов (2006)
Гора самоцветов 5 5.4
Гора самоцветов 5 (2010)
Гора самоцветов 4 5.5
Гора самоцветов 4 (2008)
Гора самоцветов 2 0.0
Гора самоцветов 2 (2007)
Гора самоцветов 3 5.2
Гора самоцветов 3 (2007)
Вещий сон 0.0
Вещий сон (2017)
Мульт в кино. Выпуск №14 4.1
Мульт в кино. Выпуск №14 (2015)

