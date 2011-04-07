Пирамммида, 2010

Смутные времена всегда порождали гениальных аферистов и проходимцев.

Гражданин России начала лихих 90-х, инженер Сергей Мамонтов, разрабатывает уникальный план быстрого обогащения – финансовую пирамиду. Мамонтов создает компанию под названием «МММ» и начинает выпускать и продавать собственные «ценные бумаги». Он устанавливает правило: сегодня «мамонтовка» всегда стоит дороже, чем вчера. План срабатывает: уже через пару недель народ выстраивается в очередь за «мамонтовками», и вскоре счет поступающих в «МММ» денег ведется вагонами и комнатами. Властные структуры в панике: если так пойдет дальше, скоро в руках Мамонтова окажется четверть бюджета страны!..

Как известно, пирамида «МММ» в итоге рухнула. Но осталось слишком много тайн. Что стало причиной краха? Каковы были истинные планы создателя «МММ»? Куда делись заработанные «МММ» деньги? Что стало с главными участниками событий?

И главное- могло ли все повернуться иначе?