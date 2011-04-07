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Пирамммида Пирамммида
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Пирамммида, 2010

2010 / Россия
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Москва, 1990-е годы. В условиях тяжелейшего перехода экономики страны к рыночным отношениям многие дельцы пытаются сделать деньги на растерянности и неопытности простых людей. В числе таких предпринимателей оказывается и Сергей Мамонтов, который заказывает себе макет ценной бумаги и объявляет о создании компании “МММ”, которая станет крупнейшей в истории России финансовой пирамидой.

  • Большая часть съемок прошла в Минске, где создатели нашли много  “нетронутой советской фактуры”. Так, например, офисом “МММ-Банка” стало здание минского Дворца профсоюзов.
  • В реальности титул “Мисс МММ 1994” получила Елена Павлюченко – бывшая жена Сергея Мавроди, ставшего прототипом главного героя.
  • Перед выходом фильма в прокат Сергей Мавроди отрицательно отозвался о нем, сказав, что картина оказалась хуже сценария.
  • Бюджет фильма составил 2 200 000 долларов.
  • В основу сценария легла неизданная биография Сергея Мавроди, которую тот написал, отбывая срок в тюрьме.
  • В то время как Алексей Серебряков не общался с Мавроди, продюсер картины Сергей Ливнев, наоборот, поддерживал с прототипом Мамонтова активную переписку по электронной почте.
  • Под именем Сергея Мамонтова в фильме изображен Сергей Мавроди, известный российский бизнесмен, политик и создатель финансовых пирамид. Больше всего он известен как создатель МММ, крупнейшей финансовой пирамиды в истории России. Кроме того, противник Мамонтова, Борис Белявский, является реальной аллюзией на Бориса Березовского, а его банк МегаВАЗ – на банк Березовского, ЛогоВАЗ. Интересно, что и Березовский, и Мамонтов по образованию были математиками.

Смутные времена всегда порождали гениальных аферистов и проходимцев.

Гражданин России начала лихих 90-х, инженер Сергей Мамонтов, разрабатывает уникальный план быстрого обогащения – финансовую пирамиду. Мамонтов создает компанию под названием «МММ» и начинает выпускать и продавать собственные «ценные бумаги». Он устанавливает правило: сегодня «мамонтовка» всегда стоит дороже, чем вчера. План срабатывает: уже через пару недель народ выстраивается в очередь за «мамонтовками», и вскоре счет поступающих в «МММ» денег ведется вагонами и комнатами. Властные структуры в панике: если так пойдет дальше, скоро в руках Мамонтова окажется четверть бюджета страны!..

Как известно, пирамида «МММ» в итоге рухнула. Но осталось слишком много тайн. Что стало причиной краха? Каковы были истинные планы создателя «МММ»? Куда делись заработанные «МММ» деньги? Что стало с главными участниками событий?

И главное- могло ли все повернуться иначе?

7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 апреля 2011
Премьера в мире 7 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Эльдар Салаватов
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Петр Федоров
Петр Федоров
Все актеры и съемочная группа
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Пирамммида

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Первые полчаса фильма еще смотрибельны, а дальше просто суперхрень какая-то. Режиссера начинает штырить во все стороны, вроде пытается воссоздать… Читать дальше…
akravcov 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный получил удовольствие, для людей которым интересны финансы и масштаб рекомендую. Как и после просмотра социальной сети появились… Читать дальше…
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Трейлеры фильма Все трейлеры
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клип Богдана Титомира на песню МММ
Клип Богдана Титомира на песню МММ
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