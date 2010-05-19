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Постер фильма Счастье мое
Постер фильма Счастье мое
Постер фильма Счастье мое
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 6.8
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3 постера
Киноафиша Фильмы Счастье мое

Счастье мое

Schaste moe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Водитель-дальнобойщик Георгий оставляет дома неверную жену и отправляется в очередной рейс. Его грузовик медленно движется к цели, а сам он совершает погружение в мир страха, жестокости и предательства.
Счастье мое - дублированный трейлер
Счастье мое  дублированный трейлер
Страна Германия / Нидерланды / Украина
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 19 мая 2010
Дата выхода
31 марта 2011 Россия ЛеопАрт
31 марта 2011 Беларусь
19 августа 2011 Германия
31 марта 2011 Казахстан
31 марта 2011 Украина
17 ноября 2010 Франция
Сборы в мире $56 857
Производство Ma.ja.de. Fiction, Sota Cinema Group, Lemming Film
Другие названия
Schaste moe, My Joy, A Minha Alegria, Fericirea mea, Mano laimė, Mein Glück, Mi felicidad, Minha Felicidade, Szczęście ty moje, You. My Joy, Счастье мое, Щастя моє
Режиссер
Сергей Лозница
Сергей Лозница
В ролях
Виктор Немец
Владимир Головин
Ольга Шувалова
Дмитрий Поддубный
Вячеслав Шихалеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Счастье мое - дублированный трейлер
Счастье мое Дублированный трейлер
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