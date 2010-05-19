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Рейтинги
5.5
Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Счастье мое
Счастье мое
Schaste moe
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Водитель-дальнобойщик Георгий оставляет дома неверную жену и отправляется в очередной рейс. Его грузовик медленно движется к цели, а сам он совершает погружение в мир страха, жестокости и предательства.
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Счастье мое
дублированный трейлер
дублированный трейлер
Страна
Германия / Нидерланды / Украина
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
19 мая 2010
Дата выхода
31 марта 2011
Россия
ЛеопАрт
31 марта 2011
Беларусь
19 августа 2011
Германия
31 марта 2011
Казахстан
31 марта 2011
Украина
17 ноября 2010
Франция
Сборы в мире
$56 857
Производство
Ma.ja.de. Fiction, Sota Cinema Group, Lemming Film
Другие названия
Schaste moe, My Joy, A Minha Alegria, Fericirea mea, Mano laimė, Mein Glück, Mi felicidad, Minha Felicidade, Szczęście ty moje, You. My Joy, Счастье мое, Щастя моє
Режиссер
Сергей Лозница
В ролях
Виктор Немец
Владимир Головин
Ольга Шувалова
Дмитрий Поддубный
Вячеслав Шихалеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.5
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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Счастье мое
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