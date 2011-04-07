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Киноафиша Фильмы Люди, у которых две родины
Anamesa se duo patrides

Люди, у которых две родины, 2011

2011 / Греция
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Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 7 апреля 2011
Премьера в мире 7 апреля 2011
Возраст 16+
Режиссер
Христос Н.Каракасис
В ролях
Христос Н.Каракасис
Все актеры и съемочная группа
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