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Люди, у которых две родины
Anamesa se duo patrides
Люди, у которых две родины, 2011
2011 / Греция
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2011
Премьера в России
7 апреля 2011
Премьера в мире
7 апреля 2011
Возраст
16+
Режиссер
Христос Н.Каракасис
В ролях
Христос Н.Каракасис
Все актеры и съемочная группа
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