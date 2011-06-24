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Лучшая жизнь, 2011

2011 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нелегальный иммигрант Карлос Галиндо в одиночку воспитывает сына-подростка Луиса. Перебравшись из Мексики в США, мужчина берется за любую работу, чтобы прокормить себя и единственного ребенка. Судьба сводит его с Бласко, товарищем по несчастью, однако новый друг вскоре возвращается обратно в Мексику. Перед отъездом он продает Карлосу свой грузовик и инструменты – теперь герой может открыть свое собственное дело. Однако помощник, которого нанимает Галиндо, в первый же день угоняет грузовик и продает его по дешевке на черном рынке. Карлос пускается в погоню, не подозревая, какими последствиями обернется для него эта поездка…

  • Режиссер Крис Вайц лично исполняет все трюки, прежде чем начать съемки. Так, под руководством каскадера он и актер Демиан Бичир научились взбираться на пальму. В интервью Демиан упоминал о том, что на съемках этой сцены ему не потребовался дублер.
  • Роль Карлоса Галиндо принесла Демиану Бичиру номинацию на премию “Оскар”. Также актер был удостоен пяти премий, среди которых – “Независимый дух”, ALMA, премия Гильдии киноактеров США. 
  • Сюжет “Лучшей жизни” напоминает сюжет фильма “Похитители велосипедов” 1948 года. Главный герой и его сын отправляются на поиски украденного велосипеда, нужного мужчине для работы.

Трогательная, проникновенная история о том, как далеко может зайти человек, чтобы вырвать у судьбы шанс на лучшую жизнь для своих близких. Иммиграционные агенты и бандитские группировки – все против него. Но в борьбе за судьбу ребенка любящий родитель готов пройти через невозможное… Ему слишком хорошо известно, как легко в этом городе потерять все и сразу.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 4 августа 2011
Премьера онлайн 2 января 2013
Премьера в мире 24 июня 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Крис Вайц
Крис Вайц
В ролях
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Изабелла Рэй Томас
Нэнси Ленехан
Нэнси Ленехан
Роландо Молина
Хоакин Косио
Хоакин Косио
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лучшая жизнь 3 постера
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