Лучшая жизнь, 2011

Нелегальный иммигрант Карлос Галиндо в одиночку воспитывает сына-подростка Луиса. Перебравшись из Мексики в США, мужчина берется за любую работу, чтобы прокормить себя и единственного ребенка. Судьба сводит его с Бласко, товарищем по несчастью, однако новый друг вскоре возвращается обратно в Мексику. Перед отъездом он продает Карлосу свой грузовик и инструменты – теперь герой может открыть свое собственное дело. Однако помощник, которого нанимает Галиндо, в первый же день угоняет грузовик и продает его по дешевке на черном рынке. Карлос пускается в погоню, не подозревая, какими последствиями обернется для него эта поездка…