Комбинируя иллюстрацию с компьютерной графикой, музыкальная анимация рассказывает историю любви джазового пианиста Чико и певицы Риты.
Действие фильма происходит в 50-е годы на Кубе и в Нью-Йорке. С той ночи, когда по воле судьбы они знакомятся в танце в одном из клубов Гаваны, жизнь постоянно соединяет и разлучает их, как персонажей болеро.
|3 ноября 2011
|Россия
|A-One Films
|16+
|7 сентября 2012
|Австрия
|19 ноября 2010
|Великобритания
|25 февраля 2011
|Испания
|3 ноября 2011
|Казахстан
|10 февраля 2012
|США
|7 июня 2012
|Украина
|6 июля 2011
|Франция
|5 января 2012
|Южная Корея