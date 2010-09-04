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Постер мультфильма Чико и Рита
Постер мультфильма Чико и Рита
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Чико и Рита

Чико и Рита

Chico & Rita 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Комбинируя иллюстрацию с компьютерной графикой, музыкальная анимация рассказывает историю любви джазового пианиста Чико и певицы Риты.

Действие фильма происходит в 50-е годы на Кубе и в Нью-Йорке. С той ночи, когда по воле судьбы они знакомятся в танце в одном из клубов Гаваны, жизнь постоянно соединяет и разлучает их, как персонажей болеро.

Чико и Рита - трейлер
Чико и Рита  трейлер
Страна Испания / Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 17 сентября 2011
Премьера в мире 4 сентября 2010
Дата выхода
3 ноября 2011 Россия A-One Films 16+
7 сентября 2012 Австрия
19 ноября 2010 Великобритания
25 февраля 2011 Испания
3 ноября 2011 Казахстан
10 февраля 2012 США
7 июня 2012 Украина
6 июля 2011 Франция
5 января 2012 Южная Корея
Бюджет €9 200 000
Сборы в мире $2 347 919
Производство Isle of Man Film, CinemaNX, Estudio Mariscal
Другие названия
Chico & Rita, Chico i Rita, Chico e Rita, Chico et Rita, Chico Và Rita, Chico ve'Rita, Chico y Rita, Τσίκο & Ρίτα, Чико и Рита, Чіко і Рита, チコとリタ, 奇可與麗塔
Режиссер
Хавьер Марискаль
Тоно Эррандо
В ролях
Марио Гуерра
Лимара Менесес
Эстрелла Моренте
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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17 июня 2025 10:41
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