Орел Девятого легиона, 2010

II век нашей эры. Молодой римский центурион Марк прибывает на Британские острова. Его главной целью становится поиск Знака орла – символа Девятого легиона, который считается утраченным по вине отца Марка, который когда-то командовал безвести пропавшим легионом. Вместе со своим спутником, рабом по имени Эска, они отправляются в долгий и опасный путь, надеясь найти и вернуть священный символ и, возможно, узнать что-то о судьбе римских воинов.
II век нашей эры. Молодой центурион Маркус Акила прибывает из Рима на Британские острова, и отправляется в горы Шотландии на поиски пропавшего пятнадцать лет назад легендарного Девятого легиона, которым командовал его отец...
В спутники Маркус берет кельта Эска, спасенного им из рабства. Дикие племена и непредсказуемые опасности стоят на пути героя, который во чтобы то ни стало должен найти след римских воинов и спасти главный символ легиона – Орла Девяти.
весьма популярна в народе и от фильма ждут реализма,секса и… Читать дальше…