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Орел Девятого легиона Орел Девятого легиона
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The Eagle

Орел Девятого легиона, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

II век нашей эры. Молодой римский центурион Марк прибывает на Британские острова. Его главной целью становится поиск Знака орла – символа Девятого легиона, который считается утраченным по вине отца Марка, который когда-то командовал безвести пропавшим легионом. Вместе со своим спутником, рабом по имени Эска, они отправляются в долгий и опасный путь, надеясь найти и вернуть священный символ и, возможно, узнать что-то о судьбе римских воинов. 

  • Бюст, на который смотрит Марк в форте перед первой атакой кельтов, – это скульптура Антонина Пия, который был императором Рима во время действия этого фильма, 140 г. н.э. Его правление считается одним из самых спокойных периодов в истории Рима. 
  • Имя главного героя – Марк Аквила. Аквила в переводе с латыни означает “орел”. 
  • Когда войска просыпаются перед ночным нападением на форт, один из солдат жалуется на шлемы. Когда он завязывает пластины, то на его подбородке можно заметить травму. Это отсылка к популярной жалобе современных солдат на то, что шнурки на касках врезаются в подбородки и причиняют дискомфорт. 
  • Исторический консультант фильма Линдси Аллисон-Джонс рассказала, что продюсерская компания решила использовать стремена, несмотря на то, что в те времена их не существовало, поскольку без них возникли бы риски для здоровья актеров.

II век нашей эры. Молодой центурион Маркус Акила прибывает из Рима на Британские острова, и отправляется в горы Шотландии на поиски пропавшего пятнадцать лет назад легендарного Девятого легиона, которым  командовал его отец...

В спутники Маркус берет кельта Эска, спасенного им из рабства. Дикие племена и непредсказуемые опасности стоят на пути героя, который во чтобы то ни стало должен найти след римских воинов и спасти главный символ легиона – Орла Девяти.

7.5 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 февраля 2011
Премьера в мире 8 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Джейми Белл
Джейми Белл
Марк Стронг
Марк Стронг
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Орел Девятого легиона 3 постера
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Орел Девятого легиона смотреть онлайн

Орел Девятого легиона

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Ну да, фильм посмотреть можно. Действительно, ничего выдающегося, но не тупой, без явных "проколов" Конечно, не хватает нерва идее про… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
В целом впечатление от фильма неплохое,конечно,если не придираться.Тема римских легионов
весьма популярна в народе и от фильма ждут реализма,секса и… Читать дальше…
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