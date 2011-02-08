Орел Девятого легиона, 2010

II век нашей эры. Молодой центурион Маркус Акила прибывает из Рима на Британские острова, и отправляется в горы Шотландии на поиски пропавшего пятнадцать лет назад легендарного Девятого легиона, которым командовал его отец...

В спутники Маркус берет кельта Эска, спасенного им из рабства. Дикие племена и непредсказуемые опасности стоят на пути героя, который во чтобы то ни стало должен найти след римских воинов и спасти главный символ легиона – Орла Девяти.