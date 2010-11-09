Анонимные романтики, 2010

Владелец шоколадной фабрики Жан-Рене и его новый кондитер Анжелика очень похожи: они оба прекрасно разбираются в шоколаде, слушают одну и ту же музыку и любят гулять в одних и тех же местах. Каждый из них чувствует в другом родственную душу, но на пути к совместному счастью есть одна проблема: они оба ужасно стеснительны и необходимость сделать первый шаг вызывает у них настоящий ужас.
Романтика, любовь и шоколад.
Скромный кондитер Жан-Рене и его новая обаятельная сотрудница Анжелика — идеальная пара: они оба без ума от шоколада, романтичной музыки и парижских вечеров под развесистыми каштанами.
Но оба ужасно стеснительны, и ни один из них никак не решится сделать ответственный шаг навстречу зову сердца. Смогут ли предназначенные друг другу возлюбленные преодолеть природную робость или так и суждено им в одиночестве посещать собрания Общества Анонимных Романтиков?