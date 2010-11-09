Анонимные романтики, 2010

Романтика, любовь и шоколад.

Скромный кондитер Жан-Рене и его новая обаятельная сотрудница Анжелика — идеальная пара: они оба без ума от шоколада, романтичной музыки и парижских вечеров под развесистыми каштанами.

Но оба ужасно стеснительны, и ни один из них никак не решится сделать ответственный шаг навстречу зову сердца. Смогут ли предназначенные друг другу возлюбленные преодолеть природную робость или так и суждено им в одиночестве посещать собрания Общества Анонимных Романтиков?