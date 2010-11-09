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Анонимные романтики Анонимные романтики
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Romantic anonymous / Les émotifs anonymes

Анонимные романтики, 2010

2010 / Франция / Бельгия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Владелец шоколадной фабрики Жан-Рене и его новый кондитер Анжелика очень похожи: они оба прекрасно разбираются в шоколаде, слушают одну и ту же музыку и  любят гулять в одних и тех же местах. Каждый из них чувствует в другом родственную душу, но на пути к совместному счастью есть одна проблема: они оба ужасно стеснительны и необходимость сделать первый шаг вызывает у них настоящий ужас. 

  • В дополнительных материалах к DVD-изданию фильма режиссер пошутил, что в этом фильма есть сцена самой медленной автомобильной погони в истории кино.
  • Анжелика поет французскую версию песни “I Have Confidence”, которая звучала в мюзикле 1965 года “Звуки музыки”. 
  • Тема сильной стеснительности очень близка режиссеру Жан-Пьеру Амери. Он признался, что в детстве боялся выйти на людную улицу, а когда опаздывал в школу, то не мог преодолеть страх и войти в заполненный класс. 
  • В 2011 году Изабель Карре за роль Анжелики была номинирована на премию “Сезар” как лучшая актриса.
  • В 2011 фильм получил бельгийскую кинопремию “Магритт” как лучший фильм, снятый совместно с иностранной компанией.
  • Во Франции на самом деле существует организация, помогающая застенчивым людям обрести уверенность в себе. Режиссер Жан-Пьер Амери сам некоторое время посещал такие встречи.

Романтика, любовь и шоколад.

Скромный кондитер Жан-Рене и его новая обаятельная сотрудница Анжелика — идеальная пара: они оба без ума от шоколада, романтичной музыки и парижских вечеров под развесистыми каштанами.

Но оба ужасно стеснительны, и ни один из них никак не решится сделать ответственный шаг навстречу зову сердца. Смогут ли предназначенные друг другу возлюбленные преодолеть природную робость или так и суждено им в одиночестве посещать собрания Общества Анонимных Романтиков?

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 сентября 2011
Премьера в мире 9 ноября 2010
Возраст 12+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Жан-Пьер Амери
В ролях
Бенуа Пельвурд
Изабель Карре
Изабель Карре
Лорелла Кравотта
Филипп Лоденбаш
Филипп Лоденбаш
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Анонимные романтики 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
жду)
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