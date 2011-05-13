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Сердце воина Сердце воина
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A Warrior's Heart

Сердце воина, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассник Конор Салливан – настоящая звезда школьной команды по лакроссу. Воодушевленный успехами и избалованный женским вниманием, Конор и раньше не отличался прилежным поведением, но когда его семье приходит известие о том, что отец Конора погиб в Ираке, парень совсем теряет над собой контроль. Чтобы остановить его саморазрушение, старый друг его отца берет Конора в специальный тренировочный лагерь для трудных подростков. Помогут ли жизнь в лесу, тяжелый физический труд и изнуряющие тренировки унять душевную боль и вновь обрести себя?

  • Келлан Латс и Эшли Грин оба снимались в первой и второй частях кинофраншизы “Сумерки”, где сыграли роли Эммета Каллена и Элис Каллен. 
  • Фильм снимали на восточном побережье США, но после назначения нового режиссера и найма нескольких новых актеров на ключевые роли, он был почти полностью переснят на западном побережье – в городе Санта-Кларита, Калифорния.
  • Несмотря на то, что фильм был снят еще в 2008 году, он был представлен публике лишь 13 мая фильм 2011 года на Каннском кинофестивале, а выпущен в ограниченный прокат в США 2 декабря 2011 года. 
  • Дебютный полнометражный художественный фильм Майкла Ф. Сирса. 
  • Актер Эшли Джонсон значится в титрах как помощника тренера команды “Briarfield”. В самом фильме фигурирует название “Brierfield”. 
  • В Германии фильм вышел под названием “Любовь побеждает”.

Индивидуалист и сорвиголова Конор Салливан не может смириться с гибелью отца во время морского сражения. Только попав в лагерь Лакросса под опеку старого друга отца, он начинает постигать главные жизненные ценности.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 мая 2011
Премьера в мире 13 мая 2011
Возраст 12+
MPAA PG
Режиссер
Майкл Ф. Сирс
В ролях
Келлан Латс
Келлан Латс
Эшли Грин
Эшли Грин
Корд Оверстрит
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер
Адам Бич
Адам Бич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сердце воина 2 постера
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Сердце воина смотреть онлайн

Сердце воина
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Валерий Шкраба 4 ноября 2019, 11:31
Классный фильм)
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15 голосов
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