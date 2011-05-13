Сердце воина, 2011

Старшеклассник Конор Салливан – настоящая звезда школьной команды по лакроссу. Воодушевленный успехами и избалованный женским вниманием, Конор и раньше не отличался прилежным поведением, но когда его семье приходит известие о том, что отец Конора погиб в Ираке, парень совсем теряет над собой контроль. Чтобы остановить его саморазрушение, старый друг его отца берет Конора в специальный тренировочный лагерь для трудных подростков. Помогут ли жизнь в лесу, тяжелый физический труд и изнуряющие тренировки унять душевную боль и вновь обрести себя?