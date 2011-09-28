Живая сталь, 2011

В недалеком будущем боксерские бои между людьми оказываются заменены на робобокс из соображений гуманности. В этом мире живет Чарли Кентон, в прошлом профессиональный спортсмен, а ныне промоутер. Судьба припасла герою сразу два сюрприза – одиннадцатилетнего сына Макса, о существовании которого Чарли и не подозревал, и бракованного, но очень способного и стойкого робота. По мере того, как новоявленный робобоец уверенно движется к чемпионскому титулу, Чарли и Макс постепенно сближаются.