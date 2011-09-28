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Живая сталь Живая сталь
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Real Steel

Живая сталь, 2011

2011 / США
8.4 Оцените
232 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В недалеком будущем боксерские бои между людьми оказываются заменены на робобокс из соображений гуманности. В этом мире живет Чарли Кентон, в прошлом профессиональный спортсмен, а ныне промоутер. Судьба припасла герою сразу два сюрприза – одиннадцатилетнего сына Макса, о существовании которого Чарли и не подозревал, и бракованного, но очень способного и стойкого робота. По мере того, как новоявленный робобоец уверенно движется к чемпионскому титулу, Чарли и Макс постепенно сближаются.

  • Сценарий к фильму написан по мотивам изданного в 1956 году рассказа Ричарда Мэтисона "Cталь".
  • Сцена, в которой персонаж Кевина Дюрана (Рики) напоминает герою Хью Джекмена (Чарли), что в прошлый раз побил его на ринге, является отсылкой к фильму “Люди Икс: Начало. Росомаха”, в котором Фред и Логан в исполнении Дюрана и Джекмена тоже встречались на ринге.
  • Для съемок были созданы 19 человекоподобных роботов для того, чтобы технологии захвата движения максимально корректно отображали пластику движущихся механизмов.
  • Прототипом робота Зевса стал Джек из серии компьютерных игр Tekken.
  • В одном из интервью режиссер Шон Леви подтвердил, что действие фильма происходит в 2020 году.
  • Для большинства боев роботов использовались съемки с применением технологии захвата движения. В таких сценах участвовали профессиональные боксеры под руководством легендарного чемпиона Шугара Рэя Леонарда.

Действие истории разворачивается в будущем, где боксерские поединки запрещены законом из-за чрезмерной жестокости спорта. Суррогатом служат гладиаторские бои с участием тренированных людьми девятисоткилограммовых роботов. Главный герой — бывший боксер, мечтающий о славе в новом виде спорта, которому подворачивается удача в виде настроенного на победу бракованного робота. Попутно новоявленный промоутер обнаруживает, что одиннадцать лет назад стал отцом, но по мере тренировок металлического подопечного, отношения с обретенным сыном трещат по швам.

8.4 Оцените
232 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 6 октября 2011
Премьера в мире 28 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Дакота Гойо
Дакота Гойо
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Живая сталь
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Как Ричард Келли из коротенького рассказа Ричарда Мэтисона «Кнопка, кнопка» сделал почти двухчасовую мистическую эпопею под названием «Посылка», точно так же и Шон Леви превратил другой коротенький рассказ классика в многоходовую сказку странствий. Правда, если Келли просто очень сильно расширил и дополнил сюжет первоисточника, то Леви принципиально изменил его смысл. В этом отношении «Живая сталь» оказывается в одном ряду с переделкой «Загадочной…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PLAT, 04/10/2011 - 20:06:16):Роль Россомахи в исполнении Джекмана - лучшее воплощение персонажа Марвеловской Вселенной! Лучшее! Запомните это… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел и не разочаровался!!! в фильме есть все. Все что вы хотите видеть!
Игра актеров очень хорошая. только вот Джекман как мне показалось. еще… Читать дальше…
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