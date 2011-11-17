Бой с тенью 3: Последний раунд, 2011

Артем Колчин достиг всего, о чем может мечтать пацан из пригорода. Он — абсолютный чемпион мира, бизнесмен, телезвезда, любимец женщин. Но вся его карьера рушится из-за одного телефонного звонка. Звонка его заклятого друга Вагита Валиева.

Чтобы выжить, Артем должен лететь в логово врага — в Гонконг. А чтобы победить, Колчин снова выйдет на ринг.