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Бой с тенью 3: Последний раунд Бой с тенью 3: Последний раунд
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Бой с тенью 3: Последний раунд, 2011

2011 / Россия
7.3 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший чемпион мира по боксу Артем Колчин ушел из спорта. Большую часть своего времени он тратит на многочисленные светские тусовки, и, хотя он и работает тренером, спорт его мало интересует. Но когда один из его учеников едва не погибает в бою против филиппинца Антонио Куэрте, Артем решает доказать, что соперник его подопечного использовал запрещенные препараты. Расследование вновь сводит Артема с Вагитом, а подробности о Куэрте, которые он узнает, оказываются куда более шокирующими. 

  • Бату Хасиков, сыгравший Куэрте, является чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WAKO-PRO 2010 года, чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии ISKA 2007 года, а также многократный победителем и призером чемпионатов Москвы, России и мира по кикбоксингу, тайскому боксу, каратэ кекусинкай и боевому самбо.
  • 70% всего отснятого материала было снято в Азии: Гонконге и Таиланде. Также съемки проходили в Москве и Норвегии. 
  • Финальный поединок снимался в боксерском клубе “Октябрь”, который находится в Берсеневском переулке, Москва. 
  • Первый фильм трилогии, выпущенный в 2D и 3D формате.
  • Создатели фильма признались, что это была самая сложная с точки зрения производства часть франшизы. 
  • Для подготовки к фильму Денис Никифоров тренировался с персональным тренером в течение полутора месяцев.

Артем Колчин достиг всего, о чем может мечтать пацан из пригорода. Он — абсолютный чемпион мира, бизнесмен, телезвезда, любимец женщин. Но вся его карьера рушится из-за одного телефонного звонка. Звонка его заклятого друга Вагита Валиева.

Чтобы выжить, Артем должен лететь в логово врага — в Гонконг. А чтобы победить, Колчин снова выйдет на ринг.

7.3 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 ноября 2011
Премьера в мире 17 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Андрей Панин
Андрей Панин
Елена Панова
Елена Панова
Игорь Поселенов
Бату Хасиков
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 18/11/2011 - 00:21:32):А что, отличный боевичек, наш к тому же что удивительно при таком-то качестве. Научились снимать, просекли… Читать дальше…
Kravac 2 апреля 2015, 12:51
Если честно, выхода третьей части ждал после того, как досмотрел вторую, только создатели данного фильма немного затянули со съемкой третьей части.… Читать дальше…
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