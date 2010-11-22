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Любовь и другие лекарства Любовь и другие лекарства
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Love And Other Drugs

Любовь и другие лекарства, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джейми Рэнделл молод и привлекателен: ему не откажешь в умении добиваться своего с помощью обаяния – как в личной жизни, так и в рабочей. Навыки убеждения и обольщения особенно пригождаются ему на новой должности в качестве агента по продаже лекарств в фармацевтической компании Pfizer: Джейми уверенно продвигается по карьерной лестнице, не отказывая себе и в прочих удовольствиях – например, в легких интрижках.

Одним из его увлечений становится красавица Мэгги, художница с независимым и свободолюбивым нравом. Бурный, полный страсти роман с Мэгги постепенно меняет циника-карьериста Джейми, но счастливое совместное будущее пары оказывается под угрозой: выясняется, что девушка страдает болезнью Паркинсона, от которой не существует лекарств.

Мелодраму “Любовь и другие лекарства” поставил Эдвард Цвик, режиссер “Легенд осени” (1994) и продюсер оскароносного “Влюбленного Шекспира” (1999). Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол (Джейми), Энн Хэтэуэй (Мэгги), Джош Гад (Джош), Хэнк Азариа (доктор Найт) и Оливер Платт (Брюс).

Сценарий к фильму написали Чарльз Рэндольф, Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц. В основу легла научно-популярная автобиографическая книга Джейми Рейди “Как я продавал виагру” (“Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman”, 2005). Автор почти 10 лет проработал торговым представителем в крупных фармацевтических компаниях Pfizer и Eli Lilly and Company, входящих в рейтинг Fortune 500.

Готовясь к исполнению своих ролей, Джейк Джилленхол провел немало времени с Джейми Рейди, автором книги, по которой снят фильм, а Энн Хэтэуэй ходила в группы поддержки для людей с болезнью Паркинсона, консультировалась у невропатологов и общалась с актрисой Люси Русис, страдающей от этого заболевания. Русис также сыграла небольшую роль в фильме.

В какой-то момент режиссер Эдвард Цвик запрыгнул в кровать к обнаженными Энн Хэтэуэй и Джейку Джилленхолу для группового снимка, чтобы они почувствовали себя более комфортно. Эта фотография была использован для постера к фильму, а изображение Цвика удалили с помощью цифровых эффектов.

Упомянутые в фильме препараты для пациентов с болезнью Паркинсона – “Синемет” и “Ропинирол” – могут вызывать такие побочные эффекты, как гипервозбуждение и сексуальная гиперактивность.

“Любовь и другие лекарства” – вторая совместная киноработа для Джейка Джилленхола и Энн Хэтэуэй. Ранее они сыграли пару в картине “Горбатая гора” (2005).

Большая часть съемок прошла в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и его окрестностях. Выбор Питтсбурга был основан не некскольких факторах – подходящей атмосфере, богатой медицинской истории города и государственной налоговой поощрительной программе, поддерживающей кинопроизводство.

Перед началом съемок юристы Джейка Джилленхола и Энн Хэтэуэй подготовили специальные документы, оговаривающие, сколько обнаженного тела актеры могут показать в фильме. Однако в конце концов Эдвард Цвик просто пообещал, что в картине не будет ничего некомфортного для исполнителей главных ролей.

Энн Хэтэуэй рассказала, что при подготовке к съемкам с обнаженным телом вдохновлялась работами Кейт Уинслет и Пенелопы Крус. Отдельно актриса отметила фильм “Открой глаза” Алехандро Аменабара (1997).

Художник Патти Подеста оформила лофт Мэгги таким образом, чтобы он стал полной противоположностью “стерильным” медицинским зданиям, в которых работает Джейми.

Рассказывая о съемках постельных сцен в одном из интервью, Энн Хэтэуэй призналась, что через некоторое время перестала стесняться и оставалась обнаженной даже между дублями, поскольку постоянные переодевания замедляли съемочных процесс.

Для подготовки к своим ролям Эдвард Цвик заставлял Джейка Джилленхола и Энн Хэтэуэй пересматривать самые разнообразные фильмы о любви – от “Телефона пополам” (1959) до “Последнего танго в Париже” (1972) – и рассказывать о своих впечатлениях от просмотров, чтобы затем использовать их в фильме.

Молодой продавец конкурирует в беспощадном мире фармацевтических препаратов, ему нужно распродать препараты для мужского пола, повышающие кое-какую работу…

7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 27 января 2011
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 22 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Оливер Платт
Оливер Платт
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Джуди Грир
Джуди Грир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь и другие лекарства 6 постеров
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Любовь и другие лекарства смотреть онлайн

Любовь и другие лекарства
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела.....С середины фильма возникало желание встать и уйти, т.к. было даже неинтересно, чем закончится....

Красивая Энн, много голой груди,… Читать дальше…
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабая, скучная, нудная картина. В кино точно его не обязательно смотреть, а вот дома, когда совсем делать нечего и другие фильм по… Читать дальше…
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