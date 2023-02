Любовь и другие лекарства, 2010

Сценарий к фильму написали Чарльз Рэндольф, Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц. В основу легла научно-популярная автобиографическая книга Джейми Рейди “Как я продавал виагру” (“Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman”, 2005). Автор почти 10 лет проработал торговым представителем в крупных фармацевтических компаниях Pfizer и Eli Lilly and Company, входящих в рейтинг Fortune 500.

Готовясь к исполнению своих ролей, Джейк Джилленхол провел немало времени с Джейми Рейди, автором книги, по которой снят фильм, а Энн Хэтэуэй ходила в группы поддержки для людей с болезнью Паркинсона, консультировалась у невропатологов и общалась с актрисой Люси Русис, страдающей от этого заболевания. Русис также сыграла небольшую роль в фильме.

В какой-то момент режиссер Эдвард Цвик запрыгнул в кровать к обнаженными Энн Хэтэуэй и Джейку Джилленхолу для группового снимка, чтобы они почувствовали себя более комфортно. Эта фотография была использован для постера к фильму, а изображение Цвика удалили с помощью цифровых эффектов.

Упомянутые в фильме препараты для пациентов с болезнью Паркинсона – “Синемет” и “Ропинирол” – могут вызывать такие побочные эффекты, как гипервозбуждение и сексуальная гиперактивность.

“Любовь и другие лекарства” – вторая совместная киноработа для Джейка Джилленхола и Энн Хэтэуэй. Ранее они сыграли пару в картине “Горбатая гора” (2005).

Большая часть съемок прошла в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и его окрестностях. Выбор Питтсбурга был основан не некскольких факторах – подходящей атмосфере, богатой медицинской истории города и государственной налоговой поощрительной программе, поддерживающей кинопроизводство.

Перед началом съемок юристы Джейка Джилленхола и Энн Хэтэуэй подготовили специальные документы, оговаривающие, сколько обнаженного тела актеры могут показать в фильме. Однако в конце концов Эдвард Цвик просто пообещал, что в картине не будет ничего некомфортного для исполнителей главных ролей.

Энн Хэтэуэй рассказала, что при подготовке к съемкам с обнаженным телом вдохновлялась работами Кейт Уинслет и Пенелопы Крус. Отдельно актриса отметила фильм “Открой глаза” Алехандро Аменабара (1997).

Художник Патти Подеста оформила лофт Мэгги таким образом, чтобы он стал полной противоположностью “стерильным” медицинским зданиям, в которых работает Джейми.

Рассказывая о съемках постельных сцен в одном из интервью, Энн Хэтэуэй призналась, что через некоторое время перестала стесняться и оставалась обнаженной даже между дублями, поскольку постоянные переодевания замедляли съемочных процесс.

Для подготовки к своим ролям Эдвард Цвик заставлял Джейка Джилленхола и Энн Хэтэуэй пересматривать самые разнообразные фильмы о любви – от “Телефона пополам” (1959) до “Последнего танго в Париже” (1972) – и рассказывать о своих впечатлениях от просмотров, чтобы затем использовать их в фильме.