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Damsels in Distress

Девушки в опасности, 2011

2011 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Недавно переведенная студентка колледжа Лили подружилась с Вайолет, Хизер и Роуз, компанией подруг, руководящих центром предотвращения самоубийств в их кампусе. По ходу фильма героини начинают встречаться с куда менее привлекательными мужчинами, чтобы поднять их уверенность самооценку, стараются прибрать свое "антисанитарное" общежитие, воюют с редактором университетской газеты The Daily Complainer, который хочет закрыть «элитарные» братства изучения латыни и, наконец, вместе записываются в кружок по танцем на изучение экзотической самболы. 

  • Это первый фильм великого Уита Стиллмана за 13 лет, после картины «Последние дни диско». В перерыв он написал романизацию фильма, а также несколько оригинальных сценариев, которые так и не были реализованы. Позже Стиллман решил снять фильм без бюджета в стиле своего дебютного «Метрополитен». Написание первых 23 страниц сценария заняло у режиссера целый год, но все привыкли к его медленному темпу. 
  • В начале фильма показано, что в Центре предотвращения самоубийств висит вывеска с надписью «Да ладно, все не так уж плохо». Позже там появляется табличка в форме пончика с надписью «Пончики предназначены для людей с суицидальными наклонностями и клинической депрессией».

Сюжет повествует о группе любящих моду студенток, которые берут под свою опеку новенькую и наставляют её на путь истинный.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 10 сентября 2011
Премьера в мире 10 сентября 2011
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Уит Стиллман
Уит Стиллман
В ролях
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Адам Броди
Адам Броди
Анали Типтон
Анали Типтон
Мэгалин Эчиканвоке
Мэгалин Эчиканвоке
Кэрри МакЛеморе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушки в опасности 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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