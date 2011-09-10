Девушки в опасности, 2011

Недавно переведенная студентка колледжа Лили подружилась с Вайолет, Хизер и Роуз, компанией подруг, руководящих центром предотвращения самоубийств в их кампусе. По ходу фильма героини начинают встречаться с куда менее привлекательными мужчинами, чтобы поднять их уверенность самооценку, стараются прибрать свое "антисанитарное" общежитие, воюют с редактором университетской газеты The Daily Complainer, который хочет закрыть «элитарные» братства изучения латыни и, наконец, вместе записываются в кружок по танцем на изучение экзотической самболы.